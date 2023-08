Debloc consideró que "alguien pudo haber actuado de mala fe"

Continúan las dudas sobre lo que sucedió el martes en la errónea liquidación de los haberes, donde la situación generada por el pago indebido en los sueldos de los docentes provinciales, incluyó el desplazamiento del secretario de Administración de Educación, Cristian Kuverlig.

En este sentido, el ministro de Educación de Santa Fe, Víctor Debloc, se refirió este jueves con medios rosarinos sobre los errores en el cálculo para el pago de salarios que estuvieron a punto de provocar una huelga por parte de los docentes. Durante una entrevista con El Tres, el funcionario admitió la existencia de dos errores y sugirió la posibilidad de intervención maliciosa. El caso no quedó zanjado con la renuncia de Kuverling, ya que la investigación administrativa sigue en curso para determinar si hubo más que simples fallos en el cálculo, destacándose problemas en la comunicación interna.

"El gobernador (Omar Perotti) intervino en el asunto y ordenó que se rectifique la situación, dado que nos encontramos en una semana de pago de haberes", declaró Debloc, asegurando que se subsanarán los problemas para este viernes y se realizarán "las devoluciones correspondientes" a los docentes afectados. El ministro explicó que se efectuó un pago menor a los maestros debido a "una convergencia de dos errores": un mal cálculo en el impuesto a las Ganancias y un problema relacionado con la aplicación de un código especial.

La investigación administrativa, llevada a cabo por el Ministerio de Economía, busca esclarecer lo sucedido en el ámbito de la Educación. Sin embargo, la desconfianza prevalece, no solo por tratarse de un momento político sensible, sino también porque el proceso de pago "careció de la consulta adecuada y se llevó a cabo de manera evidentemente inadecuada".

Debloc se mostró cauto frente a los procesos electorales en curso y manifestó la posibilidad de que "alguien haya intervenido con mala fe", aunque destacó la importancia de llevar a cabo una investigación sólida y rigurosa para obtener una comprensión completa del tema y, si es necesario, aplicar sanciones.

En otras palabras, el ministro no estaba al tanto de cómo se llevó a cabo la liquidación, ya que esta se realizó mediante una resolución firmada por el secretario de Administración, quien ya ha presentado su renuncia. Es por esto que Debloc habló de "errores u omisiones de comunicación o de consultas que no se han realizado".

La investigación en curso tiene como objetivo identificar si existen otras responsabilidades más allá del funcionario político removido, lo que permitirá esclarecer la situación en su totalidad.

Cabe recordar que el próximo lunes 7, a las 17 horas, el gobierno santafesino reanudará la discusión paritaria para el segundo semestre del año, donde los gremios docentes esperan un oferta concreta y convincentes sobre la mesa de los funcionarios provinciales para evitar futuras medidas de fuerza.

En este sentido, los trabajadores estatales de Santa Fe recibieron un incremento del 9,1% en junio (que se abonó en julio). La cifra obedece a la cláusula de revisión automática que había sido acordada en paritarias en caso de que la inflación supere al acuerdo alcanzado. Dicha cifra surge de la diferencia entre la inflación acumulada a mayo, que es del 41,1%, y el incremento acordado en paritarias, que había sido del 32%. En tanto, en julio los docentes recibirán un 8% más para totalizar una suma de 49.1%. El lunes se llevó a cabo la primera reunión paritaria con los gremios docentes de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), donde los educadores pidieron un incremento salarial "significativo".



EL ACUERDO CON EL FMI NO

CONDICIONA LA PARITARIA

Las medidas acordadas entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno nacional establece una serie de metas que el país debe alcanzar para que el mismo se haga efectivo. Una de ellas está vinculada con poder "contener el crecimiento de la masa salarial"; lo que implicaría poner límites a las paritarias del sector público. Este punto adquiere mayor relevancia por estas semanas. Es que los gremios del sector público negocian con los diferentes gobiernos (municipal, provincial y nacional) un acuerdo salarial para el segundo semestre del año.

El lunes comenzaron los encuentros paritarios a nivel provincial. El ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, fue consultado sobre si lo convenido entre el gobierno y el Fondo condiciona la discusión salarial. "No tenemos un escenario en el cual estemos obligados o que desde nación se nos esté indicando que haya que tener techos en la negociación salarial", afirmó. Intentó llevar tranquilidad a los empleados públicos y recordó que "los salarios en la provincia de Santa Fe han acompañado y superado por algunos puntos la inflación que se fue dando anualmente". "El acuerdo con el fondo no tiene, ni ha tenido respecto de nación, alguna situación que nos imponga negociar con determinados techos", enfatizó el titular de la cartera laboral en declaraciones a LT10. Y destacó: "Lo vamos a hacer con la responsabilidad que siempre lo hicimos. Negociamos con responsabilidad porque manejamos recursos que no son nuestros, sino que son de los santafesinos. Vamos a negociar con la responsabilidad de siempre y con la idea de preservar el salario público de los trabajadores".

Apuntó que en Santa Fe los salarios no están "desproporcionados respecto de la inflación; con aumentos de 30 o 40 puntos por encima de la inflación. Tenemos salarios públicos que, en un contexto nacional, son buenos y se ubican entre los mejores del país. Pero tampoco son salarios que tienen una desproporción respecto de la inflación. Eso se conoce y se sabe". Igualmente, reconoció que "los salarios públicos han tenido una evolución más acompasada con la inflación y que los salarios privados han tenido mayores dificultades en poder recomponer una situación de equilibrio respecto de la inflación. Es un dato de la realidad".