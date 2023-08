Castellano y su equipo presentaron “Mi suelo, 315 lotes para vivienda”

En la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, el intendente Luis Castellano encabezó este jueves el acto de presentación del programa “Mi suelo, 315 lotes para vivienda”, el cual se impulsó a partir del trabajo articulado de la Municipalidad de Rafaela, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. “Si hay algo que duele mucho, es la necesidad que tienen tantas familias de poder acceder a un terreno propio, a una vivienda propia. Y estamos hablando de familias trabajadoras, que todos los días se levantan muy temprano, se acuestan muy tarde y son parte de esta Rafaela trabajadora que nosotros queremos y por la cual peleamos todos los días”, dijo Luis Castellano.

En el acto también estuvieron el director ejecutivo del IMV, Marcelo Riberi; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; y el integrante del directorio del IMV, Sebastián Beccaría.



EQUIPO, PLANIFICACIÓN

Y GESTIÓN

En ese marco, Luis Castellano remarcó que “desde el Estado local venimos trabajando desde hace tiempo para poder concretar y que se haga realidad. Detrás hay años de trabajo, de gestiones, de equipos yendo y viniendo a Buenos Aires, armando carpetas, hablando con equipos técnicos, buscando suelo, planificando, trabajando en la infraestructura, haciendo cálculos, diseñando los lotes. Y, además de todo eso, nosotros gestionando los fondos porque para poder llegar a una concreción de una política pública se necesita voluntad, planificación y equipo”.

El titular del Ejecutivo local mencionó que Rafaela cuenta con “alrededor de 1.000 soluciones habitacionales en marcha. y cada una tiene su característica particular, su gestión particular” y que “toda la demanda se nos ha venido hacia el Estado, hacia los municipios porque por la parte privada se hace imposible para una familia pensar o soñar en comprarse una casa o un terreno”, al tiempo que puso énfasis en la labor articulada con la CGT (serán destinados 50 lotes )y los gremios que representan a las y los trabajadores para que accedan a una oportunidad mediante la implementación de herramientas que así lo permiten. “Yo les digo a todos las y los rafaelinos que lo aprovechen y se anoten porque es una enorme oportunidad que la Municipalidad -el Instituto Municipal de la Vivienda- ofrece para que se pueda soñar con un terreno y una casa propia. Eso, en el momento en el cual estamos viviendo, no es poco”, afirmó.

También estuvieron presentes el concejal Juan Senn; la concejal Valeria Soltermam, integrantes del Gabinete Municipal; la presidenta de la Federación de Entidades Vecinales, Valeria Gutiérrez; el secretario general de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer; integrantes de la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado, representantes del equipo de trabajo del senador Alcides Calvo, entre otros.



CIUDAD PLANIFICADA EN CONJUNTO

CON MIRADA HACIA EL FUTURO

Por su parte, Marcelo Riberi dijo que el programa “Mi lote” fue proyectado y planificado “con visión de futuro, con la mirada puesta en una ciudad planificada, coordinada e inclusiva”. Riberi destacó al “equipo de profesionales que realmente estuvo a la altura del proyecto. Un proyecto que alcanza los 900 millones de pesos en la actualidad”. Al mismo tiempo, brindó su agradecimiento a las instituciones que participaron del proceso, así como “a los vecinos que hicieron y forman parte del barrio 42 con sus sugerencias y reclamos”.

A su tiempo, Sebastián Beccaría expresó el agradecimiento hacia “el Gobierno Municipal que piensa en los trabajadores, que nos acompaña, y eso a nosotros nos pone muy orgullosos. Me parece que en estos momentos complejos que estamos viviendo, sentir explícitamente ese acompañamiento con este anuncio es muy importante. Gracias a Luis Castellano, a todo su equipo, a todo el equipo del IMV, del directorio, a la CGT que han acompañado este trabajo”.

Asimismo, Bárbara Chivallero manifestó que “desde hace tiempo venimos trabajando en distintas obras de infraestructura para poder conformar estos 315 lotes que están en el sector Noreste de la ciudad. Hemos ejecutando diferentes tareas tales como apertura de calles, cordón cuneta con ripio, red de agua potable, forestación, ahora se está trabajando con la obra eléctrica y también contempla los desagües. Además, acceso sobre calle Aconcagua; una obra que actualmente está en ejecución y que tiene un porcentaje de avance del 70 por ciento, aproximadamente. En definitiva, a medida que avancemos con el proceso de inscripción de lotes, continuaremos con esta obra que viene cumpliéndose con los plazos que tenemos por contrato”.

Finalmente, es válido indicar que los detalles del programa “Mi suelo, 315 lotes para vivienda” (características, requisitos, modalidades de pago, registros de inscripciones) se encuentran disponibles en www.rafaela.gob.ar.



REQUISITOS

• Ser mayor de 18 años.

• Podrán inscribirse personas solas y grupos familiares.

• Contar con al menos de 10 años de residencia comprobable en la ciudad de Rafaela.

• Ningún integrante del grupo familiar debe ser o haber sido adjudicatario de viviendas o lotes financiados por el Estado (municipal, provincial o nacional).

• Tener ingresos demostrables entre 1,5 y 10 Salarios Mínimo Vital y Móvil y antigüedad laboral mayor a un año (1 SMVM a julio 2023: $105.500).

• También podrán participar personas que no cuenten con ingresos demostrables.



PRECIOS

• Opción A: 100% contado, al cual se aplicará un 10% de descuento sobre el valor total del lote.

• Opción B: anticipo de 50% del valor del lote (al cual se aplicará un 10% de descuento sobre dicho valor) y el resto en 120 cuotas.

• Opción C: anticipo de 30% del valor del lote (al cual se aplicará un 10% de descuento sobre dicho valor)) y el resto en 120 cuotas.

• Opción D: financiación del 100% del valor del lote en 120 cuotas.

Las cuotas contarán con una tasa de interés del 0% y estarán sujetas a una actualización trimestral con el coeficiente CASA PROPIA.