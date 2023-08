Hoy será presentado el restaurado Berta-Torino

Por Víctor Hugo Fux



Finalmente, la meta se alcanzará este viernes, luego de un recorrido no exento de dificultades y de una tarea conmovedora de restauración que se inició hace más de un año.

En aquel momento, el Berta-Torino fue trasladado desde el espacio que ocupaba en el Viejo Taller del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela hasta el galpón de Classic Cars Garage.

En este último lugar, un grupo encabezado por Lucas Bauducco puso manos a la obra para hacer realidad un sueño, pero también una promesa que en su momento realizó Héctor Platini, presidente del CAAR.

"Hay que recuperar el auto y ponerlo en valor", fue el desafío de aquel tiempo, mientras se estaba concretando, paralelamente, la donación del monoplaza, hasta entonces propiedad de la Peña R.U.E.D.A., al patrimonio de Rafaela.

Ese vehículo, adquirido en el año 1972 por la agrupación que tenía su histórica sede en General Paz y Triunvirato, salió de la Fortaleza de Alta Gracia y desde que inició su experiencia en las pistas, se convirtió en referente de la Mecánica Argentina Fórmula 1.

Está claro que una máquina con tan rica historia, merecía ser rescatada. Y así lo interpretaron todos aquellos que se involucraron en el proceso de restauración, que hoy permitirá exhibirla, al promediar la tarde, nada menos que en el mítico óvalo rafaelino, un escenario en el que compitió en varias oportunidades.

El programa establece que esté girando a partir de las 16:00, luego de realizarse una conferencia de prensa en el mismo escenario, donde se ofrecerán todas las novedades relacionadas con los trabajos que se llevaron a cabo.

Tras cumplirse esas actividades, el Berta-Torino será trasladado hasta la sede del CAAR, en bulevar Hipólito Yrigoyen y Juan B. Justo, donde será ubicada en un exhibidor construido con la finalidad de preservarla.

En el cierre de la jornada, en la que se sucederán los recuerdos y las emociones, se servirá una cena -con tarjetas agotadas desde hace algunos días- en el mismo salón del Club de Automóviles Antiguos de Rafaela.

No es un dato menor que estén cubiertos todos los espacios disponibles. Es una clara muestra, simplemente, de la expectativa que generó esta movida, no sólo en nuestra ciudad, sino también en una extensa región, que acompañará con una masiva participación, las diferentes actividades que se realizarán en un día que permitirá rescatar, definitivamente, una parte grande de nuestra historia.