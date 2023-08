Cine Belgrano: una cartelera con grandes estrenos

Luego del receso de invierno y las funciones teatrales del Festival de Teatro, el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano" retoma las proyecciones cinematográficas con tres superestrenos que se podrán disfrutar desde el viernes 4 al martes 8 de agosto.

La propuesta para ver en el horario de las 17:45 es “Barbie”, de la escritora y directora nominada al Oscar Greta Gerwig (Little Women, Lady Bird) y escrita por Gerwig y Noah Baumbach, que en su primera semana batió el récord en recaudación.

Basada en Barbie, la línea de muñecas de moda de Mattel, es la primera película a imagen real de Barbie. El filme está protagonizado por Margot Robbie como Barbie, y Ryan Gosling como Ken, y sigue a los dos en un viaje de autodescubrimiento tras una crisis existencial.

La película también cuenta con un elenco que incluye a America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Simu Liu, Issa Rae, Rhea Perlman, Helen Mirren, Will Ferrell, Hari Nef y Dua Lipa.

“Barbie” nos transporta directos a “Barbieland”, el utópico paraíso en el que viven todas las Barbies jamás inventadas. Allí conoceremos a “Barbie Estereotípica”, la muñeca original, que empezará a experimentar una serie de "defectos" que la alejan de la perfección que se espera de ella.

En un mundo donde todo funciona como un reloj, y donde los rostros siempre tienen dibujada una sonrisa, los pensamientos trascendentales sobre la muerte y la celulitis no tienen cabida.

Para encontrar una solución a su problema, Barbie tendrá que salir al mundo real y encontrar la causa que ha provocado su "fallo de funcionamiento". Al hacerlo, descubrirá un mundo completamente nuevo. Con sus ventajas y sus inconvenientes.

La acompañará su Ken asignado, Ryan Gosling, que también experimentará toda una revelación al descubrir que en el mundo humano no es "solo Ken" sino que es un hombre, con todos los privilegios que ello supone (algo que nada habitual en su tierra natal).

Se proyectará doblada y tiene una duración de 114 minutos. La entrada general es de $1100. Es apta para todo público.



OPPENHEIMER

La propuesta para el público adulto es “Oppenheimer”, película biográfica de suspenso, escrita y dirigida por Christopher Nolan.

Basada en American Prometheus, una biografía de 2005 escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin, la cinta narra la vida de J. Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue fundamental en el desarrollo de las primeras armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan y, por lo tanto, marcó el comienzo de la Era atómica.

Cillian Murphy interpreta a Oppenheimer, con Emily Blunt como la esposa de Oppenheimer, Katherine «Kitty» Oppenheimer, Matt Damon como el general Leslie Groves, el controlador militar de Oppenheimer, y Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, un alto miembro de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. El elenco incluye a Florence Pugh, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, y Kenneth Branagh.

Se proyectará subtitulada, desde el viernes al martes a las 21:15. El valor de la entrada es de $1100. Tiene una duración de 181 min y es apta para mayores de 13 años.



ESPACIO INCAA

El estreno nacional de la semana es “Casi muerta”, dirigida por Fernán Mirás, con las actuaciones de Natalia Oreiro, Diego Velázquez, Paola Barrientos, Ariel Staltari - Alberto Ajaka y Violeta Urtizberea.

María y Javi, amigos inseparables de toda la vida, están distanciados desde hace tiempo. Hasta que él recibe un llamado de los otros dos compinches del grupo, Paula y Lucas: a María le queda solo un mes de vida, diciembre. Su fecha de vencimiento es Año Nuevo. Entonces, Javi decide volver a Buenos Aires, dejar atrás su nueva vida en Montevideo, reencontrarse con María, y con sus amigos Paula y Lucas, en esta situación terminal.

María intenta encontrarle un sentido a su vida, o a su muerte. Se adentra en un disparatado camino hacia el fin, viendo qué cosas le han quedado pendientes y qué es lo verdaderamente importante. Javi, Paula y Lucas la acompañan como pueden en este periplo. Hasta que todo estalla en Nochebuena, en la última cena.

Una comedia que logra momentos de inmensa ternura seguidos del más fino humor negro, con los mejores ingredientes de las comedias de enredos. Un film sobre el valor de la amistad, el amor como fuerza vital y la risa como mejor salida ante lo que no podemos cambiar.

Se podrá ver desde el viernes al martes a las 19:45. El costo de las entradas es de $400 la general y $200 estudiantes y jubilados. Es apta para mayores de 13 años.