¿Por tercera vez el mismo equipo?

Equipo que gana no se toca...y si continúa ganando mucho más. Por eso es muy probable que Atlético de Rafaela presente el domingo a las 16, ante Brown de Adrogué, en el estadio Monumental, el mismo once titular que viene de derrotar a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y a Quilmes, el último fin de semana, en lo que sería la búsqueda del cuarto triunfo consecutivo recordando que previamente se había impuesto a Ferro Carril Oeste en Caballito.

En el inicio de la semana había alguna duda sobre si Gabriel Risso Patrón había acumulado la quinta tarjeta amarilla frente a los cerveceros, pero finalmente no fue así y continúa con cuatro amonestaciones. De tal modo seguirá ocupando el lateral izquierdo en el encuentro ante el elenco bonaerense por la fecha 25 de la Zona B, que será arbitrado por Gastón Brizuela.

El plantel de la Crema realizó ayer trabajos táctico-futbolísticos en el predio del autódromo, en tanto que este jueves el entrenamiento se desarrollará desde las 10 en el estadio de barrio Alberdi.

En definitiva, la posible alineación sería nuevamente con Marcos Peano; Ayrton Portillo, Fabricio Fontanini, Agustín Bravo y Gabriel Risso Patrón; Nicolás Laméndola, Matías Fissore, Matías Valdivia y Manuel Ignacio Lago; Nazareno Fúnez y Claudio Bieler.



MADRYN PIERDE SU GOLEADOR

Este jueves, Deportivo Madryn anunció la salida de Lucas González, goleador del equipo en el actual torneo de la Primera Nacional. Desde el club madrynense no dieron detalles sobre la transferencia.

El Topo, que lleva 13 goles en lo que va del año, jugará en Deportes Tolima de Colombia, elenco que marcha quinto en el fútbol del país mencionado. Actualmente está segundo en la tabla de goleadores de la Primera Nacional, detrás de Alex Arce, la gran figura de la temporada.