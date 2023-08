Forma de disputa para el Nacional de Midgets

Mediante un comunicado, la Asociación Midgets del Litoral, en su carácter de entidad organizadora de la tercera edición del Encuentro Nacional de Midgets, que se realizará los días 19 y 20 de agosto en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila, dio a conocer el Reglamento Particular de la Prueba (RPP), que transcribimos a continuación:

1) Las largadas de todas las pruebas serán en filas de cuatro autos.

2) Pesaje obligatorio: cuando el comisario técnico lo solicite. Se efectuará como el auto haya terminado en pista.

3) Si un piloto no inscripto el día sábado quiere participar el domingo podrá hacerlo cumplimentando los requisitos y se ubicará una fila más atrás que el último clasificado el día anterior en la semifinal que le corresponda.

4) Duración de las pruebas. Sábado: entrenamientos 4 vueltas con un máximo de 8 autos; series 5 vueltas con un máximo de 8 autos y series clasificatorias 8 vueltas con un máximo de 12 autos. Domingo: semifinales 8 vueltas con un máximo de 8 autos; cuatro prefinales 10 vueltas con un máximo de 16 autos; dos repechajes 10 vueltas con un máximo de 16 autos; final B 10 vueltas con un máximo de 16 autos y final A 12 vueltas con un máximo de 16 autos.

5) En caso de detención de alguna de las pruebas (excepto los entrenamientos) se otorgará un tiempo de hasta 4 minutos (si fuese necesario) para enfriar motores y/o reemplazar un solo neumático inutilizado por rotura comprobada por el técnico. Queda prohibido todo otro tipo de reparación a través de mecánicos o el propio piloto, si así ocurriese será considerado ayuda externa y el castigo para esta falta será la exclusión de la prueba que se esté desarrollando.

6) En caso de vuelco el o los autos involucrados en el mismo no podrán volver a relanzar en la prueba que se estaba realizando. Sí podrá hacerlo en la siguiente, previa revisión del coche y autorización del técnico, como así también un diagnóstico médico favorable por parte del facultativo actuante. En caso de no contar con ambos permisos no podrá volver a competir.

7) El ordenamiento de partida para entrenamientos y series se efectuará por sorteo único y todos a la bolsa. Para toda la demás actividad se considerará el mejor puesto y a igualdad del mismo, mejor tiempo.

8) No existe la condición de suplente, en caso de que algún auto no se presente a la grilla de partida quedará el cajón vacío.

9) El primero, segundo y tercero de cada prefinal pasarán directamente a la final A.

10) El primero y segundo de cada repechaje completará la grilla de largada de la Final A.

11) Los terceros, cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos y décimos de cada repechaje competirán en la final B.

12) Toda otra situación no contemplada en este RPP será dirimida de acuerdo al reglamento deportivo vigente de la Asociación Midgets del Litoral.