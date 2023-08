La obra "Good sisters" se presenta en La Máscara

Hoy, viernes 4 de agosto, The Globe, grupo de teatro en inglés, estrena en el Centro Cultural La Máscara "Good sisters", de María Eugenia Marzioni.

Con la función de estreno y la del jueves 10 agotadas, quedan aún disponibles sábado 5, miércoles 9, viernes 11, sábado 12 a las 21:00 y domingo 6 a las 20:00.

"Good sisters" cuenta con la actuación de María Della Torre, Pablo Botteri, Valentina Porta, Bruno Galloni, Estefanía Regis, Virginia Bassano, Isabella Lorenzetti y María Eugenia Marzioni.

Pese a que la obra está en inglés, es importante destacar que está dirigida a todo público, incluido aquellos que no sepan nada del idioma o que sepan muy poco. Tanto las escenas como los diálogos están pensados para la comprensión de todos.

En diálogo con Valentina Porta, actriz que forma parte del elenco de "Good sisters", comenta para LA OPINIÓN: "Hacer teatro es disruptivo en sí mismo y si a ese desafío le agregamos hacerlo en un idioma que, si bien se considera el idioma por excelencia en cuanto a la comunicación global, no deja de ser extranjero, perteneciente a una cultura que nos llega pero que no es la nuestra. Esto implica apropiarse de sus giros idiomáticos, de la cultura que le da forma y al mismo tiempo, engarzarla con nuestra propia cultura y eso que queremos transmitir. Nos moviliza aquello que es diferente y sobre todo que en nuestra ciudad las personas puedan tener acceso a una propuesta artística diferente, que trabaja y se divierte en otro idioma pero que, al mismo tiempo, logra que el mensaje llegue, como dijimos antes, incorporando este idioma extranjero al lenguaje teatral que es único, universal".

Además, reflexionó sobre los comienzos de The Globe y cómo habitan hoy La Máscara: "Nuestras primeras obras las presentamos en el Centro Ciudad de Rafaela y en estos dos últimos años nos alojamos en el Centro Cultural La Máscara, un desafío más en nuestra historia por ser un espacio muy diferente, un espacio que nos hace repensar lo que vamos creando. En estas nuevas experiencias también vamos conociendo otras personas, otras realidades, otras maneras de hacer lo que nos gusta hacer. El estar en La Máscara hace que esa experiencia sea "ampliada" ya que cuando la gente concurre a ese espacio, sabe que no sólo va a ver una obra, sino que además puede permanecer, ser parte, tomarse un trago, sentarse en el living a conversar un rato, disfrutar del ambiente por lo que es un bonus, un plus que se le agrega a la experiencia teatral".

Para concluir, expresó: "Estamos felices de tener la oportunidad de habitar La Máscara con Good Sisters. De paso, queremos agradecer infinitamente a quienes hacen La Máscara por recibirnos con mucha amorosidad y atención a cada detalle. Eso también es parte de la experiencia. Las y los esperamos en la diferentes funciones para que vengan a compartir con nosotros/as esta gran felicidad que es hacer teatro".





SOBRE LA OBRA

Todo comienza cuando Doris actúa para Marco con el objetivo de ser, junto a su grupo de baile The Ronelles, las protagonistas del especial de Navidad. Marco, un mafioso envuelto en varias actividades criminales, no sólo rechaza el pedido de Doris sino que, además, le hace saber que no está dispuesto a renunciar a su estilo de vida por ella. Al intentar escapar de todo eso y buscar una vida mejor, Doris es testigo de un terrible crimen que Marco comete con uno de sus croupiers. Doris escapa y busca refugio en el Detective Eddie Espósito, quien le ofrece ingresar a un Programa de Protección al Testigo si Doris declara en el juicio que harán a Larroca. Eddie Espósito está dispuesto a encontrar el mejor lugar para esconder a Doris mientras espera el momento clave para atestiguar y así lo hace. Doris irá a un lugar realmente celestial en donde encontrará una nueva vida, nuevas hermanas y por supuesto, nuevas experiencias.

¿Podrá Doris escapar de Marco? ¿Será capaz de enfrentar los desafíos de este lugar que el Detective Espósito le ofrece?