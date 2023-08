Cándido llamó a votar por Larreta y su lista de diputados para Santa Fe

Ante una importante cantidad de referentes y militantes de Juntos por el Cambio de Rafaela y el departamento Castellanos, Juan Cruz "Cacu" Cándido encabezó ayer la presentación de la lista de precandidatos a diputados nacionales para las elecciones primarias nacionales del próximo 13 de agosto. "Con Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Maxi Pullaro vamos a trabajar para defender nuestra industria y las PyMES que son el motor de la producción y el empleo", fue la carta de presentación de la conferencia de prensa que brindó ayer pasada las 9 en Cyrano Bar de esta ciudad.

En la amplia mesa estaba junto a sus compañeros en la lista, Verónica Razzini (PRO, Rosario), Gerardo Colotti (Coalición Cívica, Cañada de Gómez), Carolina Piedrabuena (UCR, Santa Fe) y la intendenta de Frontera, Victoria Civallero. Y además se sumaron los candidatos a concejales en Rafaela, Lisandro Mársico y Carla Boidi, el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, y el armador del espacio en el departamento, Rodolfo Fito Giacossa entre otros.

Cándido, oriundo de la localidad de Empalme, encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio de la fórmula presidencial Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, “El cambio de nuestras vidas”.

"En el caso de Juntos por el Cambio, el 13 de agosto tenemos que elegir quizás a quien será después el próximo presidente de la Nación dada la voluntad de cambio que se percibe en las diferentes elecciones provinciales, como la de San Juan, San Luis, Chubut o incluso en Santa Fe", dijo Cándido, que tiene 39 años y actualmente se desempeñe como diputado provincial.

"La convocatoria que hacemos es pensar de aquí al 13 de agosto quienes son las mejores personas que están en condiciones de conducir ese cambio. Porque el 10 de diciembre esas personas deberán gobernar la Argentina, no basta con ser buen candidato o decir frases creativas o eslóganes que impacten en campaña. En Santa Fe tenemos una experiencia negativa con los eslóganes, recuerden el paz y orden de Perotti, no alcanzó con eso. si al eslogan no se le suman equipos, conocimiento de la realidad y preparación para el cargo que se quiere ejercer entonces los resultados no serán buenos", sostuvo Cándido.

En este contexto, subrayó que "la fórmula que acompañamos son de dos hombres de estado, Rodríguez Larreta y Gerardo Morales que gobiernan la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy respectivamente, con muy buenos resultados". Para el candidato a diputado nacional, el espacio es el que más "organizado y preparado" está para asumir en diciembre: "con Martín Redrado se presentó en Rosario hace un par de días el plan económico para la Argentina a partir de diciembre, anteriormente se habían presentado los programas de seguridad, el de desarrollo para la industria y para el agro, también el plan educativo. Si miramos al resto de los candidatos, no observamos que ofrezcan a la sociedad programas de gobierno para contar qué es lo que van a hacer al día siguiente de asumir el cargo". "Es lo mismo que hicimos en Santa Fe con Maxi Pullaro, recorrimos todo el territorio para contar qué es lo que queríamos hacer y además conocer los problemas de cada vecino y cada vecina", agregó.

"El método que conocemos es trabajar, trabajar y trabajar para la resolución de los problemas, sin prometer que se van a resolver de un día para otro porque eso sería ser un mentiroso o un irresponsable, pero sí ofrecer una hoja de ruta sobre como resolver las cosas", resaltó Cándido.

"Nuestro objetivo como lista de candidatos a diputados es legislar con responsabilidad para todo el país y principalmente defender los intereses de Santa Fe, en línea con las necesidades de los santafesinos y santafesinas", detalló. "Parece fácil pero no lo es, hubo leyes como esa que limitaba la producción biodiésel que se elabora en Santa Fe y beneficiaba a las provincias petroleras. Esa ley fue impulsada por un legislador santafesino, del Partido Justicialista. Lo que parece obvio de ir al Congreso a defender los intereses de Santa Fe a veces no lo es, hay que explicarlo y comprometerse públicamente y después actuar en consecuencia. Porque no todos los legisladores nacionales santafesinos lo han hecho", remarcó.



VIENE LARRETA

Desde Juntos por el Cambio anticiparon que Horacio Rodríguez Larreta visitará la provincia de Santa Fe este sábado, día en el que recorrerá la capital provincial, San Cristóbal y Rafaela si finalmente se confirma la agenda, sobrecargada a pocos días de las PASO nacionales. Si bien no hubo confirmación al respecto, es posible que llegue acompañado por el candidato a gobernador, Maxi Pullaro y seguramente Cándido.