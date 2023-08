El nuevo hospital presenta un avance de obra del 70%, según Martorano

La ministra de Salud, Sonia Martorano; el intendente Luis Castellano y el senador provincial, Alcides Calvo, recorrieron las obras que se están ejecutando en el nuevo hospital regional de Rafaela, las que muestran un grado de avance cercano al 70 por ciento.

En conferencia de prensa, Martorano expresó: “Frente a nuestros ojos hay una obra maravillosa de 21.000 metros cuadrados, un hospital regional de alta complejidad y de referencia para todo el centro-norte de la provincia”.

La ministra afirmó que “este hospital está a un ritmo de trabajo más que interesante, hay 160 personas trabajando sin parar. Ya tenemos un sector que está operativo -el área de atención pediátrica- y se está evolucionando en todos los demás”, al tiempo que agregó que “ha llegado material, o sea que no sólo se está trabajando en esto, sino que para cuando esté listo, ya tendremos la tecnología porque llegaron 120 camas eléctricas de última generación para trabajar en distintos niveles y ante diferentes situaciones”.

Además, la funcionaria mencionó que “en este hospital se produjeron 170 pases a planta con lo cual se mejoran las condiciones laborales”. “Rafaela puede, puede mucho más. Tenemos que seguir en este camino, tenemos que seguir en esta ruta”, expresó. Al mismo tiempo volvió a referirse a la obra señalando que la misma se encuentra avanzada “en alrededor del 70 por ciento mientras estamos esperando la llegada de los ascensores y montacargas”.

“Se va a contratar a todo el personal que este hospital necesita. Todo está evaluado. Es decir, no va a ser solamente la infraestructura, la tecnología, sino también los equipos médicos. Vamos a tener en Rafaela un hospital de altísimo nivel”, afirmó.

La ministra destacó que “Rafaela incorporó terapia pediátrica" y en esta línea resaltó la realización de "una cirugía que permitió hacer un implante coclear a un niño de 7 años, algo que no se ha hecho jamás en esta ciudad". En tal sentido, señaló que "vino un médico rafaelino, residente en Buenos Aires, el doctor Diego Gutiérrez, que ha hecho este trabajo con profesionales de alto perfil”. “Rafaela va a ser un polo tecnológico, de referencia en medicina. Esto es el avance que están viendo lo demuestra”, finalizó Martorano.



DECISIÓN POLÍTICA Y

PROYECCIÓN DE FUTURO

Por su parte, Castellano manifestó: “Acá hay 160 puestos de trabajo, hay una empresa que está llevando adelante una obra en un momento muy complejo y por la decisión política del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. O sea que se está generando trabajo”.

El Intendente remarcó que “este es un hospital para los próximos 100 años. Un hospital de alta complejidad, un hospital regional que viene a reemplazar al antiguo Jaime Ferré que tanto nos ha dado, y que, incluso, se tuvo que bancar la pandemia y se la bancó muy bien. Pero acá estamos pensando en una proyección a futuro impresionante, estamos pensando en tecnología, en prestaciones médicas diferenciales, también en un hospital que está localizado en un lugar muy fácil de acceder desde la Ruta 34 para cualquiera que venga de la región o cualquiera que venga desde el centro porque está sobre una de las avenidas principales. Además, le da un perfil urbano a este sector Norte que es el sector que siempre nosotros desafiamos al desarrollo con inversión pública. Tenemos la escuela, la Guardia Urbana, el hospital, las 48 viviendas, la ciclovía. Estamos impulsando toda este área desde el sector público y esto genera loteos, inversiones y la calidad prestacional de una salud pública que evidentemente ha levantado la vara”.

Finalmente, Calvo dijo: “Esta es una zona de salud que va mucho más allá del departamento Castellanos. Hoy el nivel de derivación es muy alto y la expectativa es que se van a receptar derivaciones desde todo el sur del Departamento.. Realmente, el nivel de inversión es sumamente importante. Hoy tenemos un gobernador presente con obras muy importantes como esta de Rafaela que nos va a permitir ser una herramienta para descomprimir los grandes efectores de salud”.

En este marco, el legislador destacó que el futuro efector de salud viene a dar respuesta en materia de salud a la región compuesta por los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio con similares características a los desarrollados en ciudades como Reconquista y Venado Tuerto, evitando así derivaciones a la capital provincial. Asimismo, anticipó que en los próximos días se va a estar adjudicando la tan esperada obra del Hospital de Sunchales Almicar Gorosito.

De la recorrida también participaron la directora regional de Salud, Eter Senn; el director del Hospital “Doctor Jaime Ferré”, Emilio Scarinci y la administradora, la presidenta del Consejo de Administración del Samco Rafaela, Melina Engler, entre otros.