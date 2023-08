Castellano anunció el programa GUR Móvil y la duplicación de cámaras para el monitoreo

En el marco de los 17 años de la Guardia Urbana Rafaelina (GUR), el intendente Luis Castellano anunció la puesta en funcionamiento de tres casillas móviles de la Secretaría de Prevención en Seguridad en los barrios, que tendrá como objetivos capacitar a la ciudadanía en el programa Ojos en Alerta y recibir reclamos, y la implementación del convenio con la Cámara de Seguridad Electrónica para ampliar el Centro de Monitoreo Urbano a partir de las imágenes captadas por las videocámaras de privados que se encuentren en la vía pública y que tengan la voluntad de adherirse a esta iniciativa.

El Intendente expresó que “las cosas no suceden por casualidad. Acá hay un proceso de planificación y de inversión que venimos llevando adelante desde hace años. Humildemente escuchamos el reclamo de la gente y lo tomamos, porque queremos lo mismo. Por eso, vamos a trabajar para que eso que queremos, se haga realidad. Entonces vamos a profundizar este proceso que venimos llevando a cabo desde hace tiempo”.

La presentación se llevó a cabo en la sede de la GUR ubicada en Bv. Lehmann 2772, en la que participaron el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el director de la GUR, Gabriel Fernández; el concejal Juan Senn; Armando Marinozzi de la Cámara de Seguridad Electrónica y Hernán Heinzmann, vicepresidente 1º del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

Castellano relató cómo avanzaron las diferentes políticas públicas a lo largo de estos 17 años: “Primero fue la GUR y luego el Centro de Monitoreo donde fuimos agregando cámaras. Al principio había cierta resistencia de la comunidad por el tema de la intimidad”.

“Después avanzamos cada vez más en su colocación y el Centro de Monitoreo se transformó en un área absolutamente innovadora y tecnológica. A tal punto que hoy la demanda de la ciudadanía son más cámaras en más lugares para prevenir y colaborar con la Justicia”, afirmó.

Más tarde llegó el turno del programa Ojos en Alerta, “a partir del convenio que firmamos con el municipio de San Miguel porque sabíamos que allí había un caso exitoso que debíamos tomar como ejemplo para trabajar en Rafaela. Era una herramienta rápida y tecnológica para la prevención”.

Otro de los objetivos es sumar más cámaras de seguridad a las 350 que ya funcionan y están colocadas en distintos puntos de Rafaela: “Combinamos esfuerzos entre el sector público y privado, una costumbre que tenemos los rafaelinos y rafaelinas, para llegar a 700 o incluso 1.000 cámaras en los próximos años. Desde el municipio vamos a realizar una inversión en mayor cantidad de personal para monitorear los equipos”.

Por otro lado, remarcó que “damos una respuesta y les decimos a los vecinos: Queremos lo mismo en un tema crucial para la ciudad como es la seguridad”.

A su turno, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, agregó que con la implementación de estas medidas se busca “estar más cerca del vecino. Es una política de mucha más cercanía, de mucha más prevención desde el punto de vista comunitario. Somos un municipio presente”.

Sobre el convenio público – privado para sumar más cámaras al Centro de Monitoreo, remarcó: “El programa de videovigilancia conjuntamente con el vecino permitirá fortalecer las políticas preventivas, y también brindarle herramientas a la Justicia”.

Por su parte, el director de la GUR, Gabriel Fernández, felicitó “a quienes gestaron esto -la creación del organismo-, a quienes estuvieron del inicio de estos 17 años. A medida que íbamos teniendo la demanda del vecino que cada vez era mayor, cada vez confiaba más en estas instituciones. Se fue agregando tecnología, se fueron agregando herramientas”.

También agradeció “todo lo que se fue invirtiendo en este tiempo y el compromiso en materia de prevención en la ciudad. Hoy somos ejemplo para localidades que vienen a conocer el Centro de Monitoreo y la GUR, que quieren comenzar a involucrarse en materia de seguridad”.

Para finalizar, Armando Marinozzi habló sobre el convenio con la Cámara de Seguridad Electrónica para ampliar el Centro de Monitoreo: “Se realizó un análisis técnico, legal, operativo y económico para poder llevarlo adelante. Esta idea de coordinar los esfuerzos públicos-privados apunta a mejorar la eficiencia que al final nos sirve a todos, a las empresas, al Estado y al ciudadano”.

Y en esa línea de trabajar en coordinación a nivel local, “se logra esto que me parece interesante y espero que sea uno de los casos de éxito del país, uno de los primeros porque es voluntario, en algunos casos se ha intentado hacer pero de manera obligatoria. Acá lo que vamos a tratar es recuperar esa inversión que hizo el privado para ponerlo a disposición de todos”.

Más allá del comienzo de acuerdo, aún quedan varios pasos por dar ya que aún resta finalizar el sistema que permitirá la incorporación de las imágenes generadas por las cámaras de las empresas y particulares que acepten compartir esos contenidos. De la misma forma, se debe dar forma a un convenio de adhesión para el encuadre legal.

Tras la presentación del Intendente, desde el CCIRR solicitaron -para evitar superposiciones- conocer los lugares de la ciudad donde no hay cámaras del Municipio. "Queremos contar con esa información para sugerir principalmente a los asociados que cuenten cámaras donde no están la del Estado que se sumen al sistema tecnológico preventivo que opera el Centro de Monitoreo. Y necesitamos que se avance rápido porque quizás esto ya debiera estar en marcha", manifestaron.