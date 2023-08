Más críticas por descuentos a los docentes santafesinos

Los descuentos salariales aplicados por el Gobierno de Santa Fe a los docentes públicos continúan generando críticas de distintos sectores, más allá del compromiso del Ministerio de Educación de que este viernes se reintegrarán los montos retenidos, de la renuncia del secretario de Administración de la cartera, Cristian Kuverling y de la decisión de impulsar sumarios administrativos para determinar responsabilidades, incluso en el Ministerio de Economía.

La Asociación Docentes por la Educación cuestionó tanto a la gestión del gobernador Omar Perotti como al gremio AMSAFE. "Son dos descuentos injustos y arbitrarios. Bajo el ítem titulado “Descuentos varios”, el Gobierno obra como agente de retención de AMSAFE para efectivizar el descuento del “aporte solidario” a los no afiliados por el supuesto logro sindical del aumento. Aumento que no impacta en el sueldo de bolsillo ni en el poder adquisitivo de los docentes ya que es absorbido en su totalidad por el impuesto a las ganancias. Dicho descuento en algunos casos llega a $7.000. Mientras el sueldo de un docente que se inicia es inferior al monto de la canasta básica y se hace necesario trabajar con dos cargos. El sueldo por dos cargos coloca al docente en una posición “privilegiada” que amerita descuentos superiores a los $70.000 en los casos de agentes con la máxima antigüedad, por el impuesto a las ganancias", explicó en un parte divulgado el lunes por la noche.

"Sumado a esta situación, hemos sido notificados por asociados y otros colegas que se han llevado adelante descuentos desmedidos y que los Ministerios de Educación y de Economía asumen como “errores de liquidación”. Entendemos que estos descuentos arbitrarios desmotivan a los docentes, que ya están desgastados por el impacto de las nefastas políticas educativas, sumándole la desazón de no poder afrontar compromisos de pago adquiridos con anterioridad en función al sueldo que estimaban cobrar", agregó la Asociación que preside la docente Virginia Valenzisi.

En este sentido, la entidad exigió a AMSAFE "la inmediata devolución de la indebida retención por el ítem “descuentos varios” y el cese de dicha medida para la posteridad, a los Ministerios la devolución correspondiente del proporcional mal descontado en el corto plazo, como así también, al Congreso de la Nación revisar el impuesto a las ganancias denominado cuarta categoría".