Domingo ante Juventud Antoniana

Por la fecha 25 del Federal A, 9 de Julio estará recibiendo el domingo a Juventud Antoniana de Salta. El partido comenzará a las 19 en el estadio Germán Soltermam y será dirigido por el cordobés Fernando Rekers, una vez más designado para un encuentro del León. Como asistentes estarán Sergio Pérez y Andrés Franco, mientras que el cuarto árbitro será Nicolás Sosa, todos correntinos.



OTROS RESULTADOS

El clásico salteño entre Gimnasia y Tiro frente a Central Norte finalizó 1 a 1, con goles de Juan Rocca (sobre la hora para el equipo de Yagui Forestello) y Diego Magno, de penal. La sorpresa de la fecha fue la goleada de San Martín de Formosa como local 5 a 0 ante Sarmiento de Resistencia, con goles de Vega -2-, Gonzalez, Rodriguez y Ledesma.

Por último, el próximo rival juliense, Juventud Antoniana empató como local ante Sol de América de Formosa, que ya no tiene a Marcelo Bonetto como DT, 1 a 1. Di Martino adelantó a los formoseños e igualó Perillo para Juventud, que malogró un penal por intermedio de Facundo Velazco.

Las posiciones quedaron así: Gimnasia y Tiro 40; Sarmiento,Boca Unidos y Sol de América 31; Central Norte 30; San Martín 27; Juventud Antoniana 25; 9 de Julio 23 y Crucero del Norte 22.

El domingo, además del "9" y Juv. Antoniana, jugarán: a las 17 Sarmiento vs. Gimnasia y Tiro (Lucas Cavallero) y Central Norte vs. Crucero del Norte (Francisco Acosta). A las 20 Sol de América vs. Boca Unidos. Libre: San Martín.



EN LA ZONA 3

Unión de Sunchales tuvo fecha libre ayer en la Zona 3, donde se dieron estos resultados: Independiente de Chivilcoy 1 (Salvaggio) - DEPRO 0; Sp. Las Parejas 3 (Romero -p-, Principe y Segovia) - El Linqueño 1 (Serrano -p-); Douglas Haig 1 (Tévez) - Sp. Belgrano 0 y Gimnasia de Concepción del Uruguay 2 (García e Iribarren) - Defensores de Villa Ramallo 0.

Las posiciones quedaron así: Douglas Haig 48; Independiente 39; Sp. Las Parejas 36; Sp. Belgrano 31; Unión 27; El Linqueño 26; DEPRO 25; Defensores 22 y Gimnasia 16.

Próxima fecha: Sportivo Belgrano vs Unión (domingo 19 horas, José Sandoval será el árbitro); Defensores de Belgrano vs Douglas Haig; DEPRO vs Gimnasia (CdU) y El Linqueño vs Independiente. Libre: Sportivo Las Parejas.