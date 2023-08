El menor que pidió ayuda a Gonzalo dijo que: “Glaría vio todo lo que pasó”

Finalmente, a partir de las 8.00 de la mañana de ayer, en la sala 3 de los tribunales penales de esta ciudad, dio inicio el esperado juicio oral por la muerte del rafaelino Gonzalo Gustavo Glaría, de 25 años aquel fatídico 31 de diciembre de 2019, cuando ejerciendo un acto de justicia perdió la vida trágicamente.

De acuerdo a lo adelantado por LA OPINIÓN en días anteriores, los encartados por esa muerte son dos hombres de 22 y 27 años cuyas iniciales son Matías P. y Cristian M., respectivamente.

El debate oral es presidido por el tribunal pluripersonal integrado por los jueces Cristina Fortunato y José Luis Estévez, y por el conjuez Sergio Beceyro.

El fiscal Diego Vigo representa al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y adelantó que solicitará 16 años de prisión para cada uno de los acusados.

Por su parte, las abogadas del Servicio Público de la Defensa Penal que asisten técnicamente a los acusados son las Dras. Amalia Cassina y Georgina Allasia quienes pedirán la absolución de los mismos.



TESTIGOS

DESTACADOS

Lo más destacado de la ronda de testigos de ayer -en la cual pasaron ante el tribunal 11 testigos propuestos por la Fiscalía- es el testimonio brindado por el joven que fue víctima del robo, a quien Gonzalo Glaría quiso ayudar, y que dio su versión de los hechos bajo el requerimiento de que los acusados salgan de la sala ya que no quería declarar delante de ellos. Lo mencionaremos a partir de aquí como Baltazar D., en ese momento de 15 años y actualmente de 19.

Otro punto fuerte del debate fue la declaración testimonial del matrimonio integrado por Franco Simón S., de 27 años, y Evelyn Solange V. Ese día al notar que algo extraño estaba sucediendo ya que observaron toda la secuencia de los hechos, decidieron a su vez “seguir a Gonzalo en la persecución” para ver qué sucedía y con intenciones de colaborar.

También declaró la médica clínica Betiana M. que trabaja en emergencias SIES 107 hace 10 años y fue la encargada de asistir a Gonzalo en el grave siniestro. El estaba con el casco puesto y respiración dificultosa entonces ella le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) avanzadas con uso de oxígeno, pero debido a que Gonzalo tenía todo el tórax derecho con sus costillas fisuradas y un gran hematoma en ese sector se le hicieron muy difíciles las maniobras, “no lo pudimos sacar” dijo la médica, falleciendo Gonzalo 20 minutos después en el lugar del hecho.



ALEGATO DE

APERTURA DEL FISCAL

Al inicio del debate el primero en dar su alegato de apertura, fue el fiscal Diego Vigo, recordando que pedirá 16 años de prisión para cada uno de los dos procesados.

Además de repasar la secuencia de los hechos desde su comienzo hasta el final con el fallecimiento de Gonzalo, Vigo sostuvo que lo sucedido “se construyó como un todo, con el robo en curso de ejecución”.

Esta es la hipótesis fiscal. El funcionario mantuvo firme la calificación legal imputada “homicidio en ocasión de robo en calidad de coautores”. Y consideró que, “son responsables penalmente de haber creado con su accionar un riesgo no permitido”.



ALEGATO DE

APERTURA DE LA DEFENSA

Por su parte, la defensora técnica de Cristian M., la Dra. Amalia Cassina, consideró en un breve alegato de apertura que, “estamos convencidos que el lamentable hecho que nos trajo a juicio fue una desgracia”, dijo, y agregó que “la solicitud de pena que pretende la Fiscalía no es la respuesta que jurídicamente corresponde desde el punto de vista de la ciencia del Derecho”. Remató: “la Fiscalía no va a poder probar que Cristian M. emprendió una acción típica que haya tenido como resultado el homicidio de Glaría”.

Por su parte, la Dra. Georgina Allasia, defensora técnica de Matías P. sostuvo que, “va a quedar demostrado en este debate que no existió conducta típica y mucho menos que en el devenir de las cosas se haya producido un homicidio”. “La Fiscalía no va a poder acreditar en el debate conducta alguna de mi defendido en el robo, como así tampoco en la muerte de Glaría. Aquí no existe un homicidio”, agregó.

Concluyó diciendo que, “voy a solicitar la absolución de Matías P. por el hecho que se le imputa”.



DECLARACIÓN DEL MENOR

VÍCTIMA DEL ROBO

Como dijimos, el testimonio más destacado fue el de Baltazar D., el menor víctima de un robo que dio origen a la persecución emprendida por Gonzalo.

Baltazar fue el sexto testigo presentado por la Fiscalía, quien hoy tiene 19 años y en el momento de los hechos tenía 15. Su hermano Benjamín D., ahora de 10 años, también acompañaba a Baltazar el día de la tragedia.

Por pedido expreso autorizado por la jueza Fortunato, Baltazar declaró sin la presencia de los imputados quienes fueron retirados de la sala.

El joven, ante la pregunta del fiscal Vigo sobre, “¿qué recordás de la noche del 30 de diciembre de 2019 sobre el caso que nos convoca?” respondió que, “hablé con mi mamá sobre la compra del celular”.

Afirmó que lo citaron al barrio 2 de Abril para hacer la transacción pero que el no quiso ir por lo que finalmente quedaron en el Parque de los Eucaliptus para la mañana siguiente.

Relató que fue al Parque citado en compañía de su hermano menor Benjamín, que llevaba $4.000 y el celular de su mamá. Entonces los imputados se bajaron de la moto -siempre según el relato del joven- y le robaron el celular, el dinero y escaparon.

Entonces la víctima lo corrió a uno de ellos por avenida Italia hasta la estación de servicios de la esquina de Av. Mitre y Roque Sáenz Peña, y le pidió ayuda a Glaría ante el robo que estaba sufriendo.

Gonzalo no lo quiso llevar, pero se hizo cargo de perseguir a los ladrones. “Glaría vio todo lo que pasó”, remató el testigo.



OTROS TESTIGOS

La Defensa anticipó que van a solicitar la declaración testimonial de Mauro P., padre del imputado Matías P., que va a contar “los pormenores de la realidad que vive su hijo”.

Aunque Vigo sostuvo que es “extemporáneo” los jueces decidieron hacer lugar a la declaración como testigo de Mauro P., que vive en Santa Fe y que va a ser presentado como testigo por la Defensa. Asimismo obtuvieron que declare también Antonela C., tía de Matías P. y Daiana M. como testigo de Cristian M.



TESTIGOS DE

LA FISCALÍA

En total la Fiscalía va a presentar 30 testigos en este juicio y la Defensa aproximadamente 10.

Además de los ya nombrados, quienes también declararon ayer como testigos -propuestos por Fiscalía- fueron los empleados policiales: Aldo Alejandro Y., Brenda Fabiana P., Doris A., Nadia R. y Matías A. Asimismo el médico de guardia del Hospital “Jaime Ferré” Ricardo Elvio J.