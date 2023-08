Boca empató con Nacional

Boca empató anoche como visitante 0 a 0 frente a Nacional de Uruguay en el estadio Gran Parque Central, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, y quedó abierta la serie de cara a la revancha en la Bombonera.

Ninguno de los dos equipos estuvo fino a la hora de convertir, con falencias dentro del área y contraataques desperdiciados, pero Nicolás Valentini para el "Xeneize" y Yonatan Rodríguez para el conjunto uruguayo fueron las figuras destacadas por su solidez defensiva y cortes que le permitieron a los dos clubes mantener su valla sin tantos en contra.

El equipo de Jorge Almirón tuvo las aproximaciones más claras, una con un cabezazo de Miguel Merentiel que dio en la base del palo y salió del campo, y aprovechó el bajón de Nacional por la lesión de Diego Rodríguez a los 10 minutos, luego de una fuerte caída.

Para la segunda etapa, el local apretó un poco más, con bastante juego por las bandas y unos delanteros con mucho movimiento en la puerta del área, aunque no estuvieron finos una vez que pisaron la zona del arquero Sergio Romero y los remates se fueron desviados.



GRAVES INCIDENTES. Parte de los hinchas de Boca fueron reprimidos anoche en Montevideo por la Policía de Uruguay con balas de goma en el sector de ingresos al Gran Parque Central en la previa del partido ante Nacional por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los efectivos dispararon balas de goma contra los hinchas, varios de los cuales no tenían entradas para el encuentro. Además, fueron arrojados gases lacrimógenos para disipar a los hinchas.



Nacional 0 - Boca 0



Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil). VAR: Wagner Reway (Brasil).



Nacional: Salvador Ichazo; Leandro Lozano, Daniel Bocanegra, Diego Polenta, Gabriel Báez; Yonatan Rodríguez, Diego Rodríguez; Alfonso Trezza, Diego Zabala, Franco Fagúndez; Juan Ramírez. DT: Álvaro Gutiérrez.



Boca: Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Nicolás Valentini, Nicolás Figal, Frank Fabra; Luis Advíncula, Guillermo Fernández, Alan Varela, Jorman Campuzano, Cristian Medina; Miguel Merentiel. DT: Jorge Almirón.



Goles: no hubo.



Cambios: PT 10m Thiago Helguera por D.Rodríguez (N); ST: Exequiel Zeballos por Campuzano (B); 26m Bruno Damiani por J. Ramírez (N); 31m Lucas Janson por Merentiel (B); 32m Valentín Barco por Advíncula (B); 35m Gonzalo Castro por Fagúndez (N); 37m Marcos Rojo por Medina (B).