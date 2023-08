Argentina perdió contra Suecia y quedó eliminada del Mundial

No se pudo dar. La Selección Argentina de Fútbol Femenino no pudo lograr lo que a primera vista parecía ser un reto durísimo. Perdió contra Suecia (3era en el Ranking FIFA) por 2 a 0 en un partido que en el promedio del segundo tiempo encontró su definición. Fue ahí cuando la selección europea pudo mostrar su jerarquía y su rol en la Copa del Mundo (siendo ellas serias candidatas).

La primera etapa mostró un juego parejo, a pesar de que Florencia Bonsegundo tuvo que ser reemplazada tras sufrir una seria lesión en la rodilla. Las jugadas no aparecieron con claridad en ninguna de las selecciones, pero Argentina tuvo un juego más equilibrado, estudiando a las rivales.

El segundo tiempo tuvo a Suecia como principal protagonista. Si bien el juego se concentró a mitad de campo, Argentina no tuvo oportunidad de concretar jugadas de gol. Recién a los 21 minutos del complemento, tras un centro, Blomqvist casi sin marca abrió el marcador. El partido cambió de ánimos para la Selección de Portanova.

A pesar de los cambios que daban un poco de aire y de juego, la muralla sueca no se dejó doblegar mientras los minutos pasaban. Si bien Argentina necesitaba una serie de resultados para lograr una clasificación histórica, el principal compromiso era vencer a Suecia. Mientras los minutos pasaban esta posibilidad se iba diluyendo, y a los 90' culminó del todo cuando Rubensson de penal selló el resultado.

En su cuarta participación de la Selección Nacional en Copa del Mundo, Argentina culminó en el último lugar con 1 punto, dos goles a favor y cinco en contra. Las selecciones clasificadas a los octavos de final por el Grupo G fueron Suecia y la sorprendente Sudáfrica, que le ganó por 3 a 2 a Italia.