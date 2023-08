Chaco For Ever eliminó a Central

Chaco For Ever, en zona de descenso en la Primera Nacional, venció ayer 1-0 a Rosario Central, en un partido jugado en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, por los 16avos. de final de la Copa Argentina.

El gol convertido por el delantero Jonathan Dellarossa, de cabeza, en el final del encuentro, determinó el salto de los chaqueños a los octavos de final, en los que se cruzarán con Villa Mitre de Bahía Blanca, que se desempeña en el Federal A.



JUEGAN HOY. 17hs Banfield vs Estudiantes Río Cuarto, 21.15hs Belgrano vs Claypole.