Sportivo Norte visita a 9 de Julio en el inicio de la 8º fecha del Clausura

Sportivo Norte, que marcha invicto y con puntaje ideal, intentará extender su gran racha y seguir alimentando su ilusión cuando visite en la noche de hoy a 9 de Julio. Se pone en marcha la fecha 8 del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos adelantos.

En el Coloso Germán Soltermam el ‘León’ y el ‘Negro’, jugarán a las 21hs con arbitraje principal de Darío Suárez.

Los dirigidos por Marcelo Varela vienen de quedar eliminados en Copa Santa Fe en manos de Peñarol en los penales, mientras que por el torneo doméstico derrotó 1-0 a Libertad. El conjunto ‘Juliense’, por su parte, llega tras imponerse 3-1 ante el Deportivo Tacural.

A las 21.30hs, en Vila, Argentino recibirá la visita de Unión de Sunchales. Ángelo Trucco será el árbitro.

Vila cayó 2-1 con Ramona y ocupa el último lugar de la tabla sin poder sumar puntos, hasta el momento. Los sunchalenses cayeron 2-0 de local ante Peñarol y buscarán volver a reencontrarse con la victoria, algo que no logran desde la fecha 1.



EL RESTO DE LA FECHA



Viernes 4/8: 21.30hs Argentino Quilmes vs Deportivo Josefina, Florida de Clucellas vs Deportivo Tacural; 22.00hs Deportivo Aldao vs Argentino de Humberto.



Domingo 5/8: 11.00hs Peñarol vs Ben Hur, 15.30hs Libertad vs Ferrocarril del Estado, Atlético María Juana vs Deportivo Ramona.



Lunes 6/8: 21.00hs Atlético de Rafaela vs Brown de San Vicente.



LAS POSICIONES. Sportivo Norte 21, puntos; Ben Hur 17; 9 de Julio 17; Ferrocarril del Estado 16; Peñarol 15; Libertad 14; Arg. Quilmes 10; Dep. Tacural 9; Atlético de Rafaela 8; Dep. Ramona 8; Dep. Aldao 8; Florida de Clucellas 8; Brown de San Vicente 7; Dep. Josefina 6; Arg. Humberto 6; Unión de Sunchales 5; Atlético María Juana 3; Argentino de Vila 0.