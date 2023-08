Atlético de Rafaela como local: ¿Cuál es la cuenta pendiente?

Son 24 fechas las disputadas en la zona B de la Primera Nacional. Atlético de Rafaela suma 40 puntos y se ubica en la cuarta posición de la tabla, a ocho de los líderes Chacarita y Deportivo Maipú; a siete de Independiente Rivadavia. El triunfazo del último sábado en Quilmes, la victoria ante Gimnasia de Jujuy en Alberdi, la anterior con Ferro en Caballito, le devolvió al hincha de la “Crema” toda la ilusión, la confianza que este mismo equipo se había perdido.

Paradójicamente, al conjunto de Ezequiel Medrán se le ‘pide’ (y los propios protagonistas lo manifiestan) recuperar esa fortaleza de local. El ganar o ganar ante su público. No resignar puntos. Pero…

Las matemáticas son claras: 20 puntos en el Monumental y los otros 20 de visitante. Acá anotó 14 goles, afuera 12, y recibió 11 y 10, respectivamente. Los números son muy parejos. El conjunto albiceleste viene haciendo una campaña regular, y ello invita a ilusionarse. Lo que el hincha y los propios protagonistas parecen no querer negociar es el cómo, en casa.

La diferencia radica en las cuatro derrotas que tiene en casa, ante sólo dos caídas en terreno ajeno.

Junto con Chacarita, Atlético es el mejor equipo de la categoría en condición de visitante de la temporada con 5G, 5E y 2P. De local, de mitad de tabla para abajo, en el puesto 24 con: 6G, 2E y 4P.

Lo que demostró Atlético ante Oeste o recientemente con el Cervecero es lo que pretenden todos: concentración al 100x100, intensidad, efectividad, precisión. ‘Entendimos la manera de competir’, supo apuntar el DT, como así también asegurar que reconociendo y trabajando sobre los errores se pudo salir a flote cuando los resultados, y el rendimiento, no aparecían o no eran los esperados.

En Atlético parece que hubiera poco para recriminar y mucho para festejar e ilusionarse. Pero, sus jugadores y el cuerpo técnico conservan los pies sobre la tierra a la hora de hablar de ese sueño del hincha, que también es el que tienen todos.

En sus 12 presentaciones en el Monumental, el marco fue estupendo, como en las mejores épocas. La gente se acostumbró a copar el estadio. A preparar recibimientos extraordinarios, únicos. El escenario luce cada día más lindo, el ambiente acompaña. Ahora, los protagonistas deberán lograr contagiarse y sacarle un plus a ese aguante, para volver a ganar, gustar y seguir alimentando la ilusión de todos.



Lo que le queda a Atlético de Rafaela en la temporada, 5 y 5:

Atlético de Rafaela recibirá el próximo domingo, 16hs, a Brown de Adrogué, encuentro válido a la fecha 25 de la zona B de la Primera Nacional.

Luego, al conjunto albiceleste, le quedarán los siguientes encuentros: Estudiantes Buenos Aires (V), Aldosivi de Mar del Plata (V), Deportivo Madryn (L), Villa Dálmine (V), Dep. Maipú (L), Independiente Rivadavia (V), Chaco For Ever (L), Mitre de Santiago del Estero (V) y Chacarita Juniors (L).