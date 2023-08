Vidal reavivó la polémica por su respaldo a Larreta

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri aseguró que la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "ha desdibujado su perfil", al referirse a su decisión de respaldar públicamente al postulante presidencial Horacio Rodríguez Larreta, de Juntos por el Cambio.

"No lo veo como una sorpresa, dada la relación de tanto tiempo que tienen Larreta y Vidal, que se apoyen recíprocamente. Pero también lo escuché a (Cristian) Ritondo. Tiene razón en estar desilusionado", subrayó Macri.

En declaraciones a la prensa durante una recorrida por San Nicolás, el ex mandatario expresó: "Lo mejor en la vida es hacer lo que uno dice. Y, lamentablemente, siento que María Eugenia ha tomado varias decisiones sucesivas en las cuales ha desdibujado su perfil".

"Ha desdibujado su perfil y eso es lo que le duele a la gente que está con ella, que se había comprometido con Patricia (Bullrich) y con Ritondo a la cabeza como uno de los líderes más importantes que ella tenía dentro de su grupo", ahondó Macri al ser consultado sobre la novedad en la interna del frente opositor.

El líder del PRO resaltó el rechazo de Ritondo, primer precandidato a diputado nacional de Bullrich en Buenos Aires, quien es un hombre muy cercano a Vidal pero que mostró su enojo tras el apoyo explícito de la diputada nacional.

Horas después de que sus dichos se difundieran, Macri salió a aclarar que no se trataba de una crítica, al señalar que "cada uno es dueño de sus decisiones".

"Quiero dejar en claro que en ningún momento cuestioné a María Eugenia por su decisión de apoyar públicamente a Horacio. Mi posición históricamente siempre fue la misma, cada uno es dueño de sus decisiones y éstas no deben ser cuestionadas. De esa libertad surge también la responsabilidad individual", sostuvo Macri.

En su cuenta de la red social Twitter, sostuvo: "¿Qué mérito o culpa tendría alguien si no puede hacer lo que quiere o decir lo que piensa? Yo creo en eso, para bien o para mal todos debemos ser autores de nuestro destino. Por otro lado, también entiendo el desencanto de Cristian Ritondo, que sintió que no se había cumplido con la palabra empeñada porque también, como dije otras veces, creo que hay que cuidar la palabra".

El ex jefe de Estado se expresó de esta forma luego de que este miércoles Vidal respaldara públicamente a Rodríguez Larreta once días antes de las internas nacionales con Bullrich.