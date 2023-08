9 de Julio tuvo todo para ganar, pero tuvo que conformarse con el empate

Pasó otro partido y todo sigue igual en el fondo de la Zona 4. 9 de Julio empató con Crucero del Norte 2 a 2 en un punto que no fue festejado, por más que haya sido de visitante, porque el equipo rafaelino tuvo el partido servido para traerse los tres puntos y no lo pudo aprovechar. De todos modos, aunque sigue sin ganar afuera del Soltermam, este resultado le permite pasar otra fecha cumpliendo el objetivo, con una unidad de ventaja sobre el Colectivero.

En la calurosa tarde misionera el partido no comenzó de la mejor manera para el equipo rafaelino, ya que Crucero del Norte desde los primeros minutos empezó a generar una tendencia de dominio, sobre todo con lo que generaba el volante derecho Lautaro Soto, ya sea con centros al área o llegando a definir él mismo con diagonales.

El "9" mostraba algunas falencias en el juego aéreo y eso quedó evidenciado a los 12 minutos cuando Soto, con bastante comodidad, sacó el centro y a dos metros del área chica entró de frente al arco el fornido Alvarez para meter el frentazo potente que se incrustó en el arco juliense.

Durante algunos minutos hubo cierta incertidumbre en el equipo rafaelino, que surgían de no poder manejar la pelota y de algunas inseguridades defensivas. De hecho Soto tuvo el segundo pero no le pudo dar dirección a su remate.

Pero luego de la media hora fue creciendo de a poco el funcionamiento del equipo de Barbero, con mayor protagonismo de Bravo e Ibáñez que en acciones individuales mostraban que podían darle un dolor de cabeza al fondo misionero. El chaqueño avisó en una jugada donde recibió en un lateral y buscó hacia el arco, pero su disparo cruzado se fue torcido.

Hasta que a los 41, cuando el local había quedado transitoriamente con un hombre menos por lesión del zaguero Zarza, se proyectó con criterio Bogado por la derecha, alargó entrando al área a Bravo sobre la derecha y el centro del ex jugador de Newell's, generó el rebote de Pegini y le quedó servido a Ibáñez, que sacó un furibundo remate que se metió arriba en el arco local.

De esta manera, el León llegó a la paridad en un momento oportuno para encarar el segundo tiempo con otro panorama.

De hecho, en el complemento la obligación fue aún mayor del Colectivero, que de todos modos no generaba situaciones netas ya que buscaba con más ganas que claridad futbolística.

El equipo juliense esperaba agazapado la oportunidad de meter una contra ante una defensa con mucho campo por cubrir y en un pelotazo largo quedó habilitado Bravo, y ante la salida de Pegini metió el pase al medio a Ibáñez que con arco libre anotó el segundo gol. Por las imágenes de TV se vio que el chaqueño estaba en offside.

El local se puso aún más nervioso y 9 de Julio fue afianzándose para encarar el resto de la etapa, ya con algunos cambios de refresco, ante un rival que había perdido el rumbo desde lo táctico. Inclusive, un blooper de Benitez que quiso darle de cabeza el pase al arquero, puso a Ibáñez ante una gran chance de anotar el tercero. Pero su remate, exigido porque se iba la pelota de la cancha, rebotó en el palo.

Sobre el final empezó la zozobra para el León. A los 34 Grinóvero apareció con una gran doble atajada, primero en un cabezazo de Benitez en una pelota parada, y luego sacando un gran remate abajo de Delsole desde el área chica.

Estaba claro que Crucero solo podía complicar con centros, y aunque Barbero había puesto un defensor más (Loboa), en uno de esos pelotazos la pelota le quedó a Mainero -apareado con Bogado- que desde el punto del penal fusiló a Grinovero, cuando quedaba un minuto.

En el descuento el local tuvo otra chance propicia con Alvarez, como así también Baldasarre en la visita, por lo que al fin de cuentas el 2 a 2 no fue un mal resultado para 9 de Julio, aunque con la sensación que tuvo todo para traerse los tres puntos.



9 DE JULIO 2 - CRUCERO 2

Estadio: Andrés Guacurarí.

Arbitro: Fabricio Llobet. Asistentes: Christian Arregues y Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Romina Luján.

Crucero del Norte: Mauricio Pegini; Emanuel Isuardi (77' Nicolás Delsole), Juan Zarza (43' Nicolás Inostroza), Iván Benitez y Eric Cristaldo; Lautaro Soto (76' Gonzalo Melgarejo), Lucas Marciante, Gastón Torres y Ernesto Alvarez; Alejo Mainero y Catriel Weyreuter (69' Matías Iglesias). Sup: F. Delriego, Roque González, Alexis Maslovski, Emanuel Sosa y Eduardo Bogarin. DT: Carlos Macchi.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea (66' Maximiliano Aguilar), Alex Salcedo, Agustín López (79' Matías Loboa) y Agustín Costamagna (90' Mateo Gutiérrez); Román Bravo (66' Braian Peralta) y Maximiliano Ibáñez (72' Agustín Burdese). Sup: Joaquín Gómez, Jeremías Kruger y Augusto Baldasarre. DT; M. Barbero.

Primer tiempo: a los 12' gol de Alvarez (CdN) y 42' gol de Ibáñez (9).

Segundo tiempo: a los 13' gol de Ibáñez (9) y a los 44' gol de Mainero (CdN).

Amonestados: Benitez e Inostroza (CdN); Salcedo, Bogado y Loboa (9).