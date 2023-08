Independiente será local en la tercera fase del U18

El Federativo masculino U18 tendrá durante el fin de semana el tercer cuadrangular de su tercera fase en nuestra ciudad. Será en el gimnasio Carlos Colucci de Independiente, donde además del local estarán jugando Libertad de Sunchales y Colón de San Justo.

La programación será la siguiente: Sábado 5 a las 19.30 Independiente vs. Colón.

Domingo 6 a las 10.30: Colón vs. Libertad y a las 17.30 Libertad vs. Independiente.

El pasado fin de semana se jugaron dos de los cuadrangulares, donde avanzaron a semifinales Unión A de Santa Fe, Sanjustino, Sport Cañadense y Náutico de Rosario.