Internaron por infarto al padre de Cecilia

RESISTENCIA, 3 (NA). - En las últimas horas, el padre biológico de Cecilia Strzyzowski, Miguel, fue internado de urgencia en el Instituto del Corazón en el centro de Resistencia. Su pronóstico es reservado.

Miguel Strzyzowski ofreció una única entrevista en la que lloró por su hija desaparecida, en aquel momento, y pidió perdón por haber abandonado a la familia 25 años atrás.

En aquel entonces, Miguel aseguró que tenía tres stents y que trataba de no angustiarse por las mentiras que se decían en los medios de comunicación sobre su relación con Gloria Romero y sus vínculos con el Clan Sena. El padre de Cecilia fue compañero de primaria de Patricia Acuña, hermana de la detenida por el homicidio de la joven de 28 años, Marcela.

En chats que accedió Noticias Argentinas, el padre de Cecilia le pedía a Patricia Acuña saber dónde estaba Cecilia y la mujer le sugería que se había ido al sur con otro hombre, algo que se comprobó era la estrategia elegida por el clan Sena para ganar tiempo con la familia de la víctima.

Según la familia de Miguel, el presente del padre de Cecilia era muy complicado pues la Justicia había embargado sus cuentas personales y no tenían dinero en efectivo para pagar la internación.

En el sanatorio confirmaron que Miguel Strzyzowski está internado con pronóstico reservado pero, hasta este momento, no emitieron un comunicado. Según la familia, los médicos les informaron que el pronóstico es grave y que se encuentra "entubado".