En la previa de la Expo, arrancó el “Concurso de Vacas a Campo”

“Es la primera actividad en iniciarse camino a la 116° edición de la Expo Rural de Rafaela y la Región, esta semana comenzó el recorrido por los tambos comerciales que participan del sexto Concurso de Vacas a Campo”, informó la Rural.

En esta ocasión, “son 13 los establecimientos inscriptos para la competencia, la cual develará sus resultados en la tradicional cena de criadores y premiados del sábado durante la muestra”. Este año, quien está a cargo de la jura es el experto en la raza Holando y productor cabañero Gabriel Miretti, quien pertenece a la firma “La Luisa”, de Ataliva y posee junto a su familia, uno de los rodeos lecheros más distinguidos del país.

El jurado Miretti está acompañado por el productor de la zona Ariel Blatter, como integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Rafaela, y por Mario Orlandi en la asistencia por la Asociación de Criadores Holando Argentino (ACHA).

Durante estas jornadas se recorren las localidades de Clucellas, Rafaela, Presidente Roca y Lehmann, relevando de manera presencial a los ejemplares que tienen también un registro fílmico que servirá para definir cada una de las categorías, en el fallo final.

“El objetivo es elegir entre cuatro y cinco animales por tambo, seleccionando a los mejores ejemplares de primer parto, segundo, tercero, cuarto y más de cinco partos. Ahora elegimos a las más destacadas y después a través de la filmación y los apuntes de lo que fui observando es que se elige a la campeona, a la segunda y tercera de cada categoría”, explicó Gabriel Miretti.

Cabe destacar que si bien son todos ejemplares que están en Control Lechero de la SRR, no corresponden a unidades productivas que tengan el hábito de asistir a exposiciones, por tratarse de tambos comerciales, no de cabañas, a pesar de tener características tan lecheras como las que se ven en las pistas de competencia. En esta región, cuenca central del país, la buena genética Holando es algo muy común entre las empresas lecheras.

Además, este concurso le da la oportunidad de contrastar rodeos a los productores y otorgarles un dato más al trabajo cotidiano, midiendo las características del biotipo regional, su funcionalidad y adaptabilidad a los diferentes sistemas productivos que coexisten en nuestra región.



LAS PRIMERAS IMPRESIONES

“Estoy viendo muy buenas vacas, muy funcionales, de buena estructura, con buenos sistemas mamarios -afirmó Miretti-. Si bien faltan algunos tambos, lo que estamos viendo es que es muy profesional el trabajo de los tamberos y de los productores, que nos dejan una grata impresión de cómo tienen todo prolijo en lo que es la tarea de todos los días”.

Para el experto criador, que además es un purista de la raza, “este Concurso de Vacas a Campo le da al productor la posibilidad de recibir a quienes van a ver a sus animales, a las instalaciones, el tipo de vacas que le gustan y en definitiva lo que hace es entusiasmarlos, porque todos los productores siempre nos queremos comparar con otros y es una forma de ver el tipo de animales con los que se trabajan todos los días, respecto al resto de los que hay en la zona”.

En su rol como jurado confesó: “esperemos que me cueste mucho definir a las mejores de cada categoría, es lo más lindo cuando hay competencia”.