Contundente reclamo de la agroindustria argentina: “necesitamos una ley para crecer”

Desde hace más de una década, la agroindustria se encuentra estancada y es imperiosa una estrategia de inserción en el mundo como eje de desarrollo donde la demanda de alimentos, fibras, pesca y bioenergías sigue creciendo. Por eso, desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) han propuesto un plan integral para impulsar al sector y, con ello, aportar al desarrollo del país, con foco de atención prioritario en la estrategia exportadora.

Teniendo en cuenta que en la actualidad, el complejo agroexportador aporta un ingreso de divisas que se ubica en torno a los u$s 56.000 millones al año, desde la institución consideran necesario e imprescindible la aprobación de un proyecto de Ley que todavía no vio la luz en el Congreso de la Nación. “La agroindustria tiene una vocación y capacidad exportadora, necesitamos una Ley que nos permita crecer”.

La proyección del Plan es que, en la próxima década, la cifra mencionada pueda ascender hasta los u$s 100.000 millones, pero para alcanzar esa meta hay que generar previsibilidad en las reglas de juego.

“Se debe prohibir por ley las restricciones cuantitativas a las exportaciones impuestas por el Gobierno Nacional, y evitar a futuro que cualquier gobierno intente impulsar cuotas o similares. Nos referimos a los cupos que existen para exportar trigo, maíz y carne, que solo causan distorsiones a lo largo de toda la cadena de valor y, además, no cumplieron con su objetivo de frenar subas en las góndolas dado que la inflación tiene otras causas”, indicaron.

Con respecto a los Derechos de Exportación, desde el CAA consideraron que son impuestos “ultra distorsivos” y trabajan para su eliminación en todos los productos del complejo agroexportador con “un cronograma que hace crecer la producción, las exportaciones y tiene mejores ingresos fiscales con impuestos menos dañinos”.

Además, señalaron el Poder Ejecutivo Nacional no debe contar con la posibilidad de modificarlos, esa atribución corresponde al ámbito del Congreso Nacional, a partir de la modificación en el Código Aduanero. “El impacto fiscal de estas políticas será positivo y permitirá que el Estado asegure una recaudación adicional de u$s 32.517 millones”.



IMPACTO EN LAS CADENAS AGROINDUSTRIALES

De acuerdo a los cálculos elaborados por el CAA, el ingreso de divisas hacia 2033 (en caso de implementarse el proyecto) aumentaría en u$s 39.044 millones, un 73% en relación a los números actuales. De esta cifra, los granos y subproductos aportarán U$S 22.897 millones.

El mayor impulso vendrá del sector de Granos y Subproductos, que representará un 58,6% de este crecimiento, seguido por las Economías Regionales (29,7%); Carnes (11,2%) y Sector Pesquero, con 0,4%. En paralelo a este incremento exportador, se crearán cerca de 900.000 puestos de trabajo, que representan un 40% de crecimiento en el período analizado.

Cabe destacar que las economías regionales tienen un fuerte protagonismo en relación a la generación de nuevos puestos de trabajo: el 50% del incremento en el empleo proviene de estas actividades. En segundo lugar, están los granos y subproductos con 39,6%, y en tercero, las carnes.

En el sector primario, los cinco principales cultivos -soja, maíz, trigo, cebada y girasol- aportarán un mayor volumen de granos de 61,2 millones de toneladas, un 49% de crecimiento. Para lograr esta meta, calculamos que habrá un incremento del 50% en la inversión por parte de los productores en la próxima década, equivalente a unos U$S 12.666 millones.

En carnes, contabilizando las tres principales cadenas, hacia 2033 se espera un aumento del 58% en el volumen producido. El mayor aporte será de la cadena bovina, con un incremento proyectado del 50,1%, seguido por la carne porcina (31,2%) y avícola, con 18,7%.

“Con esta mejora en el sector productivo, las exportaciones globales de las tres carnes aumentarán un 105% y generarán una entrada adicional de divisas de U$S 4.392 millones. De esta manera, los frigoríficos argentinos se ubicarán sobre los u$s 10.000 millones exportados en un plazo de diez años”, afirmaron los expertos

Y agregaron: “esto se verá reflejado en la creación de 88.919 puestos de trabajo, un aumento del 15%. El mayor peso en este crecimiento lo tiene la carne bovina (71,9%) y, en segundo lugar, la avícola, con casi el 15%”.