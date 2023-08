“Hilos y Memorias” del artista Alberto Menardi en el MMAUP

La Municipalidad de Rafaela invita a la inauguración de una nueva muestra temporaria que se llevará a cabo este viernes 4 de agosto, a las 20:00, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado.

Se trata de “Hilos y Memorias” del artista local Alberto Menardi, con el apoyo curatorial de Norma Fenoglio y se exhibirá en la sala II del Museo Municipal de Arte “Dr. Urbano Poggi”.

La muestra reúne una serie de bordados agrupados en tres núcleos: el decorativo, donde el bordado aparece como algo funcional ligado a la técnica aprendida de niño en la escuela de monjas y junto a su padre sastre; homenaje a Madres y a compañeros desaparecidos, como recuerdo del período en el que estuvo detenido como preso político en la cárcel de Córdoba y el bordado se convirtió en una herramienta de supervivencia enhebrando hilos pacientemente extraídos de una toalla en una aguja hecha con el alambre de una escoba; y el núcleo relacionado a su entorno personal e intereses por las plantas y las flores que son fuente de inspiración para sus obras.

Con referencia a la técnica, utiliza preferentemente hilos finos con puntadas cortas en donde se entremezclan los colores para que el ojo capte, no el color del hilo sino el matiz que quiere darle.

“Podríamos decir casi a la manera de los puntillistas, solo que yo utilizo toda la gama de colores. Me gusta sugerir texturas que tienen que ver, la mayoría de las veces, no con el volumen, sino con los distintos grados de opacidad o brillo que brindan las diversas clases de hilos y lanas”, resaltó Menardi.

En la etapa más reciente, donde sus inquietudes de formación lo condujeron de lo decorativo a lo artístico, desarrolló diversos talleres, entre ellos con Norma Fenoglio quien le brindó conocimientos de dibujo y composición y lo acompaña en esta muestra realizando la curaduría.

“En sus obras, Alberto Menardi dialoga con paletas cautivas de colores predeterminados. En ellas persigue la utopía de encontrar lo exacto. En ese camino -real e incierto- el matiz se apodera del plano en mínimas puntadas que ganan la batalla. Es en ese momento cuando materializa su pensamiento plástico, ligado siempre a su vida cotidiana, plantas, flores, una sombra, un homenaje, un objeto cotidiano dejan de ser bordado y adquieren la dimensión de lo creativo, del arte”, explicó Norma Fenoglio.

“Hilos y memorias” se podrá visitar de martes a viernes de 9:00 a 20:00 y los domingos de 16:00 a 19:00, en el Complejo Cultural del Viejo Mercado (Sarmiento 544), con entrada libre y gratuita. Estará expuesta hasta el 24 de septiembre.



SOBRE ALBERTO MENARDI

Nació el 10 de febrero de 1953 en Santa Clara de Saguier. Desde 1991 reside en Rafaela.

Entre los 5 y 8 años concurrió a un establecimiento educativo de la Congregación de la Inmaculada Concepción donde aprendió a bordar, habilidad fortalecida por la profesión de su padre, sastre.

Cursó estudios primarios y secundarios en su localidad y estudios superiores de Periodismo en Santa Fe. Por muchos años se dedicó a actividades relacionadas con lo social, la cultura y la educación.

A partir del año 2019, volvió a retomar el bordado, primero con un fin utilitario. Posteriormente, realizó diversos talleres presenciales y online iniciando la búsqueda de lo estético en el bordado.