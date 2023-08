Cada 2 de agosto se celebra en la Argentina el Día del Trabajador Hotelero y Gastronómico, por lo que esta fecha pone en valor la labor que realizan mozos, chefs, barmans, recepcionistas, mucamas y gerentes de establecimientos, entre otros puestos de trabajo vinculados a la actividad.

La celebración tiene su origen en 1948, cuando un día como hoy se conformó la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera (FOAIH), la primera asociación gremial que nucleaba a todos los trabajadores gastronómicos y hoteleros. Posteriormente, la entidad derivó en la creación de la actual Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

La fundación que hoy se recuerda se oficializó a través de la Resolución Nº 160/55 del Ministerio de Trabajo y Previsión de la Nación. El reconocimiento a la personería gremial de la FOAIH consolidó un proceso que venía desde hace un largo período: ya desde 1904, existían pequeños sindicatos de trabajadores de la cocina y los hoteles. Estas organizaciones agrupaban cocineros, mozos, personal de limpieza, barmans y otros trabajadores del sector. Sin embargo, para tener mayor poder de negociación, estos empleados vieron la la necesidad de agruparse en gremios más grandes y geográficamente más extensos. Entonces, nació la FOAIH, que juntó a todos los pequeños sindicatos asociados a la industria hotelera y gastronómica.

En este 2023, la organización sindical que tiene a Luis Barrionuevo como secretario General cumple 75 años de actividad gremial. Su denominación actual fue impuesta en 2004 cuando se reformó el estatuto del gremio para que pasara a llamarse Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, que en la actualidad cuenta con 59 seccionales repartidas por el territorio argentino, entre ellos la sede de Rafaela que funciona sobre calle Lavalle 463, y su obra social cubre la salud de más de 450.000 afiliados.



PARITARIAS 2023

En un contexto inflacionario como el que atraviesa el país, adquiere especial importancia la posibilidad de discutir la actualización de los salarios para conservar su poder adquisitivo. En este marco, el dirigente sindical Luis Barrionuevo, cerró la paritaria 2023/2024 para el sector gastronómico con un aumento del 120% en cuatro cuotas de 30%.

El nuevo incremento salarial fue consensuado con los representantes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA). En esta reunión se definió realizar un "monitoreo mensual" sobre la suba inflacionaria, que permitirá, si fuese necesario, corregir el acuerdo y elevar los porcentajes de aumento para los empleados gastronómicos y hoteleros.

El incremento en los salarios del sector gastronómico del 120% se dividirá en cuatro tramos hasta abril de 2024:

-30% de aumento no remunerativo: julio 2023.

-30% de aumento no remunerativo: octubre 2023.

-30% de aumento no remunerativo: enero 2024.

-30% de aumento no remunerativo: abril 2024.



SERVICIOS UTHGRA

TURISMO

Desde la Seccional Rafaela, que está a cargo de Carlos Bainotti como secretario General, destacaron el servicio de turiso que ofrece UTHGRA a través de una red de hoteles propios que está a disposición de los afiliados de todo el país.

"Asumimos el compromiso de ofrecerle la seguridad de que somos hotelereos gastronómicos haciendo lo que mejor sabemos hacer: nuestro trabajo", sostiene la organización al presentar las distintas opciones.



*Complejo Serrano UTHGRA Los Cocos, Córdoba

Rodeado de encanto y belleza natural, es un lugar mágico donde los huéspedes encontrarán la calidez, el confort y lo mejor en servicio hotelero gastronómico. El hotel UTHGRA cuenta con 93 habitaciones categorizadas según las vistas, estándar, superior y especiales, dobles matrimonial o twin, y departamentos ideales para familias, todas con pantalla LCD, acceso a la habitación con tarjeta magnética, Wi-Fi en áreas públicas, Lobby bar, salón comedor, salón desayunador con vista a las sierras, SUM, salón con asador con excelente vista serrana, gimnasio, espacios guarda coches. Además, dispone, para su esparcimiento al aire libre, un amplio parque y arboledas. Pileta de natación, complejo polideportivo, cancha de tenis y paddle, mini gol de 3 hoyos, parque con sombrillas. Actividades recreativas para todas las edades. Gimnasio con asistencia, un parque automotor con unidades confortables para recorrer y apreciar nuestras serranías.

Hotel “UTHGRA” es el lugar ideal para realizar eventos empresariales o sociales, con espacios confortables, atención personalizada y una organización minuciosa en cada detalle. Salas de reuniones y usos múltiples que pueden ser acondicionados como auditorios, con mesas de trabajo o directorios, con capacidad hasta 200 personas.



* UTHGRA SASSO Hotel en Mar del Plata

Conserva en su exterior el clásico estilo colonial español que lo caracterizó, es hoy en su interior un edificio moderno, donde encontraremos los últimos avances tecnológicos, puesto al servicio y confort de sus huéspedes.

El hotel cuenta con 95 modernas habitaciones diseñadas con toda la calidad y confort, todas equipadas con climatización frio-calor individual, pantallas lcd, internet, (por cable, wifi) frigobares, cajas de seguridad digitales. Once de ellas son suites equipadas con hidromasaje y vestidor. Un buen número de habitaciones posee vista al mar y los lagos de Punta Mogotes.

En el verde jardín se encuentra la piscina externa, un lugar ideal para el disfrute de toda la familia con un amplio solárium, allí podrá deleitar una excelente coctelería, ensaladas y sandwiches en el bar caracol.



* UTHGRA Presidente Perón Hotel en Mar del Plata

El hotel cuenta con 106 habitaciones, en categoría standard, superior y especial, con armado en base doble y triple, diseñadas para procurar su máximo confort.

El renovado hotel UTHGRA Presidente Perón cuenta con una ubicación privilegiada en la ciudad de Mar del Plata, a pasos del centro comercial Güemes, Casino Central, Playas y Peatonal San Martín. Todas las habitaciones cuentan con baño privado, caja de seguridad, aire/calefacción por Split, LCD, tv por cable, teléfono, y cerraduras con tarjeta magnética.

Diseñadas para procurar su máximo confort. El alojamiento en el hotel incluye su exclusivo desayuno Buffet Continental, con mini pastelería de elaboración propia, frutas frescas, cafetería, yogurt, cereales y fiambres. Wi-fi en áreas públicas, Brisas lobby bar, desayunador, cochera cubierta dentro del mismo edificio.

Confortables y elegantes salones para convenciones y eventos. Creados en función de los requerimientos de nuestros clientes, permiten adaptarse a todo tipo de eventos sociales y empresariales.



*UTHGRA Hotel en Buenos Aires

El hotel se encuentra estratégicamente ubicado en calle Tucumán al 2200 (entre Uriburu y Pasteur), desde donde podrá acceder en forma rápida a distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. El hotel tiene 49 habitaciones cómodas, todas cuentan con baño privado, caja de seguridad, aire/calefacción por Split, LCD, tv por cable, teléfono, wi-fi, y cerraduras con tarjeta magnética. Brinda un servicio exclusivo a todos los beneficiarios que vienen por una derivación médica autorizada por OSUTHGRA. Su personal hará que su estadía no turística sea confortable.