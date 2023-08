Industriales advirtieron por los efectos de medidas económicas

Empresas de los sectores autopartista y metalúrgico de las provincias de Santa Fe y de Córdoba manifestaron su preocupación por el impacto negativo en la cadena de valor de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno nacional hace poco más de una semana que operan como un aumento de la carga impositiva que dificulta el acceso a insumos industriales y eleva los costos, lo que reduce la competitividad y pone en peligro las exportaciones.

"Estamos en alerta porque con esas medidas se hace muy difícil cumplir con los contratos de exportación pues, a partir de las medidas del Ministerio de Economía, suben los costos los que a su vez no se pueden trasladar a nuestros clientes del exterior, automotrices de primera línea de Europa", admitió un importante empresario de la ciudad para dimensionar el problema. "El problema es importante porque, ante el incremento de la estructura de costos, se pueden caer contratos y eso reducirá la producción, lo que puede poner en peligro puestos de trabajo", advirtió sobre un eventual escenario de corto plazo.

En una entrevista con LT3 de Rosario el viernes pasado, el tesorero de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), Mariano Ferrazini, afirmó que "las medidas económicas del gobierno nacional tienen un impacto negativo para la producción, en primer lugar el efecto de retroactividad hace que empresas que han pactado con sus clientes precios de operaciones, hoy se encuentren que van a pagar por los insumos importados que utilizaron en la producción un 7,5% más, y por otro lado al tener un efecto en la importación, impacta en los costos de exportación y la posibilidad de competir en los mercados internacionales puesto que es una carga impositiva adicional".

Así la entidad que agrupa a las industrias santafesinas (una de las entidades asociadas es el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región) se sumó al conjunto de instituciones representativas de la producción nacional, como el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Empresaria Argentina y la Unión Industrial Argentina, que rechazaron las resoluciones del Ministerio de Economía.

La UIA, en su documento, planteó con simpleza el asunto de la misma manera que lo hizo el empresario autopartista en una charla con LA OPINIÓN. "Los anuncios de estos últimos días, que esperamos sean de carácter transitorio producto de la escasez de divisas, afectarán la actividad, con fuerte impacto en las PyMEs, a partir de una mayor presión fiscal al sector productivo, mayores costos y pérdida de competitividad para la exportación", remarcó la UIA la semana pasada.

En este marco, el ministro de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba, Eduardo Accastello, remitirá una misiva al secretario de Industria de la Nación, José de Mendiguren, ante la preocupación transmitida por la Comisión Directiva de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba (CIMCC) en una reunión mantenida en su despacho este lunes último.

En la oportunidad, el Presidente de CIMCC, Gustavo Del Boca, entregó al ministro Accastello una nota en la que expresan que ante las recientes medidas anunciadas por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, oficializadas en la RG 5393 de AFIP, es necesario revertir la situación que vienen afrontando los industriales cordobeses.

Los directivos de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba sostienen que más que una devaluación encubierta “estas medidas constituyen un “impuestazo” que atenta de manera directa contra la actividad exportadora del país, además de profundizar el efecto inflacionario que impacta en todo el arco industrial y con mayor intensidad en aquellas que requieren insumos importados para la producción”.

Además, advierten que con estas medidas es “el sector industrial el que financia el déficit del Estado”, teniendo en cuenta que al incluir en el impuesto PAIS la importación de mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur, con una alícuota del 7.5% y un pago a cuenta del 95% de dicho impuesto, el Gobierno Nacional implementa una medida tributaria sobre operaciones cambiarias vinculadas al pago de importaciones.

La disposición que genera un perjuicio sobre las exportaciones de manufacturas de origen industrial (MOI), encareciendo maquinarias, materias primas, partes, componentes e insumos importados que no es compensado por un mayor valor de venta al exterior, ya que los sobrecostos no pueden trasladarse en contratos ya consolidados.

Asimismo, desde la CIMCC indican que “los porcentajes de sobrecosto que esta medida implica hacen inviable la exportación metalúrgica ya sea de manera directa e indirecta”.

Finalmente, la nota de la Cámara señala que la pérdida de competitividad ante los competidores brasileños puede significar la pérdida de mercados por parte de las pymes cordobesas, ante la imposibilidad de afrontar operaciones de exportación que resulten no rentables, por lo que sostienen que “es necesario eximirlas de la aplicación del impuesto PAIS cuando se trata de producción exportable o contenida en integración nacional de productos destinados al mercado externo”.

Ante este escenario, desde el Gobierno de Córdoba se realizarán las gestiones pertinentes ante las autoridades nacionales para continuar acompañando al sector industrial en pos de su competitividad, desarrollo e internacionalización, lo que se traduce en más generación de empleo cordobés, según informaron desde el Ministerio de Industria de esa provincia.