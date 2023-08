Sanatorio Nosti inauguró una amplia y moderna Unidad de Terapia Intensiva

Sanatorio Nosti inauguró ayer la nueva Unidad de Terapia Intensiva que cuenta con un amplio espacio para sus camas boxeadas, equipos médicos de última generación y un área de control para el equipo de profesionales que se desempeña en el sector. Con una inversión de 75 millones de pesos, la sala fue habilitada tras un acto que presidió el director General, Dr. Agustín Tita y en el que participaron todos los colaboradores, desde médicos de distintas especialidades hasta enfermeros, administrativos y auxiliares junto a invitados especiales.

"Aquí está toda la familia de Sanatorio Nosti, qué lindo es encontrarnos en momentos como este", reflexionó el propio Tita al observar a todo el personal e incluso ex profesionales que trabajaron durante años en las instalaciones de avenida Mitre al 272.

En un lugar destacado todo el personal que se desempeña diariamente en la Unidad de Terapia Intensiva, desde la jefa Dra. Paola Capponi hasta la coordinadora del grupo de enfermeras, Nora Kauffmann y el Dr. Jorge Faraudello. "Ustedes son los protagonistas verdaderos de esta historia", elogió el Director General del Sanatorio.

"Hoy es un día histórico para el Sanatorio. No es solo una inauguración de la Terapia sino que es un día especial para agradecer y rendir un homenaje al trabajo incansable que realiza un equipo de compañeros que desarrolla sus tareas de sol a sol, todos los días del año de una manera muy respetuosa, dedicada y profesional", subrayó Tita parado frente a la puerta de la flamante unidad. Así, destacó el rol del equipo humano por sobre la infraestructura o el equipamiento médico de alta tecnología instalado en el sector.

Tita señaló que "la terapia es un servicio que tiene muchos años, pero puntualmente en 2014 comenzamos con un proyecto de transformación". "Recuerdo que Jorge Faraudello era el director en ese momento, hoy nos acompaña en este acto. Paola salía de la residencia para ser jefa de Terapia, y todavía lo es mientras que Nora Kauffmann nos acompañó todo este tiempo como jefa de enfermeras de Terapia. Yo era cirujano y un poco director médico, tareas que sigo haciendo en la actualidad", dijo sobre el contexto en el que se inició, casi diez años atrás, el proyecto para transformar la Unidad de Terapia Intensiva.

"Siempre teníamos las expectativas altísimas, llegamos a un sanatorio que años atrás había decidido hacer cirugía cardiovascular, habían hecho quirófanos increíbles que siguen estando entre tantos otros logros, entonces la vara estaba muy alta. Por eso nos propusimos objetivos altos, queríamos ser los mejores, acceder a la más alta complejidad y ser profesionales. Y nos planteamos, que si reforzábamos el grupo médico, incorporábamos tecnología y trabajábamos como equipo, el resto llegaría como resultado de esa calidad de servicio... más pacientes, más infraestructura. Hoy, mirando para atrás, todos esos objetivos se cumplieron ampliamente", enfatizó un Tita conforme con los resultados.

En el final, Tita resaltó "la tarea de Paola (Capponi), quien es la jefa de Terapia desde hace 9 años, con las ayudas de Jorge (Faraudello) y de Nora (Kauffmann) y de todo el equipo, ha podido llevar adelante todo esto con mucho sacrificio, con el teléfono encendido 24 horas para transformar a la terapia, que es el corazón del Sanatorio, en un lugar confiable, los pacientes y las familias confían en nosotros". "Por la infraestructura, por la tecnología pero especialmente por la calidad de nuestros profesionales nos hemos convertido en un lugar confiable", cerró.

El proyecto técnico y la conducción de la obra estuvo a cargo de la Ing. Virginia Bassano, quien se especializó en ingeniería hospitalaria en Barcelona y puntualmente en el diseño de áreas críticas y trabajó a la par junto a la Dra. Capponi.

En tanto, en la Unidad de Terapia Intensiva trabajan cinco médicos de guardia, dos kinesiólogos especialistas en cuidados respiratorios, dos nutricionistas y 15 enfermeros, todos bajo la jefatura de la Dra. Capponi. El nuevo espacio cuenta con 11 camas hidráulicas y eléctricas, con 2 box para aislados, office de enfermería, monitores multiparamétricos, respiradores microprocesados de última generación y una central de monitoreo que permite, en una sola pantalla, acceder a la información del estado de cada paciente. Todo sobre un piso hospitalario que aumenta la seguridad del sector.

Al describir la nueva Terapia, la Dra. Capponi se emocionó. "Es parte de mi vida este lugar. Estamos muy contentos, es el fruto de muchísimo trabajo, una renovación que nos motiva para el trabajo de cada día porque además de las facilidades para el personal posibilita mejorar la calidad de atención", sostuvo la profesional en una charla con LA OPINIÓN.

En un dossier preparado para la ocasión, el Sanatorio Nosti recordó que su primera Terapia comenzó a funcionar en 1986, con cuatro camas y dos 2 respiradores con fuelle Neumovent, que estaba a cargo de los médicos Juan Martina y Ricardo "Cacho" Pirola, quien anoche participó de la inauguración. "Me tengo que operar de la cadera, ahora dentro de poquitos días", dijo mientras caminaba ayudado con un bastón al ingresar a la nueva Terapia.

Sanatorio Nosti remarca que cuenta con "una terapia clínica - quirúrgica y de politraumatismos" y que recibe aproximadamente 350 derivaciones mensuales de la ciudad y de su zona de influencia.

"Ampliamos nuestra infraestructura, renovamos equipos y mejoramos el espacio para seguir brindando una atención de excelencia. ¡Gracias por compartir esta gran satisfacción! Porque vos y tu familia son nuestro mayor compromiso", fue el cierre de la presentación a modo de resumen de la propuesta de valor en materia de salud.