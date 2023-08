Ataliva: buscan a una nena de sólo 9 años

En la jornada del lunes, en sede de Subcomisaría 2ª de Ataliva, un vecino de esa población radicó una denuncia policial solicitando el paradero de su hija María Victoria Mandrile, de 9 años; con quien no tiene contacto desde el mes de marzo del corriente año.

Aunque tenía conocimiento que la niña con su madre residían en la ciudad de Sunchales, el pasado fin de semana se habría acercado a esa localidad con intención de visitarla, pero no pudo hacerlo, ya que su ex pareja se había mudado -según dichos de vecinos-, y además no contestaba las llamadas telefónicas por lo que desconoce el paradero de su pequeña hija.