Lavacoches causaba molestias en el Centro

A las 17.10 de ayer, una mujer alertó telefónicamente a la Guardia Urbana (GUR), que en la intersección de Bv. Santa Fe y calle San Lorenzo, un joven de ocupación lavacoches le estaba ocasionando molestias.

Al tanto de las novedades, personal policial se hizo presente en el lugar, confirmando el hecho en cuestión, por lo que disuadieron a los jóvenes haciéndoles notar su conducta dando las recomendaciones del caso, y no tomando ninguna otra medida.



LE QUISO ROBAR:

ARRESTO CIVIL

Pasadas las 13.00 del lunes, efectivos de Comando Radioeléctrico fueron comisionados por la Central de emergencias 911 a calle Barcelona al 700 por “un arresto civil”.

Arribados al lugar, se entrevistaron con una mujer quien manifestó que una persona había querido robar y que la tenían reducida en el patio de su casa.

Una vez en el interior de la morada, los uniformados lo identificaron, resultando ser un hombre de 30 años y procedieron a su aprehensión. Dieron conocimiento al Fiscal en turno quien ordenó que siga aprehendido por el delito de “violación de domicilio”.



SECUESTRARON

UNA BICICLETA

Una mujer se hizo presente en Subcomisaría 1a. dando cuenta que llegó a su domicilio y encontró frente a su vivienda una bicicleta marca SLP, modelo MTB.

Le pareció muy raro ya que no andaba nadie en la calle y esas bicicletas tienen un valor elevado, por lo que la ingresó dejándola a la vista en su patio delantero, colocándole medidas de seguridad en la puerta.

Posteriormente publicó la foto en su red social Facebook, y al no tener novedad sobre el propietario decidió llevarla a dependencia policial, donde fue secuestrada en averiguación de su procedencia.