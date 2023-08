El 75% de las empresas vendió igual o menos en la comparación interanual durante el segundo trimestre

En el mes de julio, la Comisión de Comercio & Servicios del CCIRR y el equipo del Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE-DAR) llevaron adelante una nueva edición del Observatorio Comercial y de Servicios, para medir el desempeño del sector durante el segundo trimestre del año, y ponderar las expectativas futuras. En esta ocasión, se trabajó con una muestra aleatoria de 141 comercios de diferentes rubros, dedicados 2 al comercio mayorista, 118 al minorista y 21 a ambas actividades. De esta manera, quedaron representados 24 barrios de la ciudad de Rafaela.



VOLUMEN DE VENTAS

De acuerdo con los datos obtenidos en el relevamiento, y considerando los efectos de la inflación, sólo el 25% de las empresas afirmó haber vendido más que en el primer trimestre de 2023. El 32% indicó que no registró variaciones y el 43% restante que vendió menos. En otras palabras, el 75% de las empresas no pudo mejorar su desempeño en la comparación interanual. Cabe destacar que, en la medición anterior, este dato rondaba el 53%.

En el desagregado por rubro, sólo se destacó por su desempeño librería y papelería, sector en el cual el 50% registró aumentos en sus ventas. En contrapartida, el total de los comercios dedicados a perfumería, cosmética y farmacia vio descender sus guarismos.

Puntualmente en el mes de junio, marcado por la celebración del Día del Padre y la realización de un evento automovilístico de gran convocatoria- sólo el 19% de los encuestados manifestó haber registrado mayores ventas. Así, para el 60% se mantuvieron estables, más allá de la mayor circulación de personas, y para el 14% disminuyeron.



EXPECTATIVAS

Sobre las proyecciones de ventas para el tercer trimestre de 2023, poco más de la mitad de los encuestados cree que le irá mejor que en 2022. Así, se pone de manifiesto la preocupación de los empresarios locales ante el actual contexto, caracterizado por las restricciones cambiarias, la suba de las tasas de interés, las trabas a las importaciones y los constantes desequilibrios macroeconómicos, con una inflación que condiciona de modo cada vez más preocupante la dinámica comercial.



CANALES DIGITALES

Respecto del impacto de las ventas por canales digitales, se constató que el 53% de los comercios vende sus productos online (a través de un sitio web propio, marketplaces y/o redes sociales). De ese grupo, el 56% conoce el porcentaje que representa sobre el total de la facturación, el cual se ubica -en promedio- en el 28%.



MEDIOS DE PAGO

Dentro de los medios de pago más elegidos por los clientes se destaca el contado, con un 36%, que redujo así su participación respecto de la medición anterior (44%). Lo siguen tarjetas de crédito y débito, con el 33% (28% en la medición anterior); crédito personal, con el 10% (12% en la medición anterior); otras billeteras y modalidades de pago, con el 10% (2% en la medición anterior) y Billetera Santa Fe, con el 7% (también 7% en la medición anterior). Con el 4% de participación, cierran la tabla los cheques.



ABASTECIMIENTO

En esta edición del Observatorio, se consultó a los encuestados si -ante las medidas vigentes, que traban las importaciones- registraron problemas para abastecerse. El 36% indicó haber tenido dificultades de modo ocasional, y el 8% con productos estacionales. Por otro lado, el 18% sufrió de esta escasez de modo regular, y -en el extremo opuesto- el 35% no tuvo inconvenientes de este tipo.