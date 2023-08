Bullrich fue agredida en la provincia de San Luis

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Patricia Bullrich, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, denunció ayer haber recibido "insultos y escupitajos de parte de un grupo de kirchneristas" durante su visita a San Luis, a los que vinculó al gobernador saliente Alberto Rodríguez Saá.

"El actual gobernador está generando una crisis de ingobernabilidad queriendo armar un estado paralelo y fue el pueblo puntano el que salió a defender la gobernabilidad y las instituciones", enfatizó Rodríguez Saá.

Desde el espacio de la ex ministra de Seguridad precisaron: "Un grupo de violentos enviados por el kirchnerismo provincial irrumpió durante una conferencia de prensa que se iba a desarrollar en el centro de la capital puntana".

"Llegamos a San Luis y estábamos dando la conferencia cuando vino un grupo a atacarnos violentamente, a escupirnos. El gobierno provincial se fue, dejó zona liberada", relató la precandidata presidencial.

Bullrich, que se comunicó con el gobernador electo Claudio Poggi por videollamada, le brindó su respaldo: "Como ganamos en San Luis y como vamos a ganar a nivel nacional, con el voto popular, vamos a defender con toda nuestra fuerza y nuestra legitimidad lo conseguido".

"A Claudio lo vamos a acompañar desde el 10 de diciembre. Y vamos a realizar las reformas que consideramos que hay que llevar adelante en el país", resaltó.

Además, consideró que "estos escraches y estas muestras de fascismo lo están encerrando total y absolutamente a (Claudio) Poggi para no dejarlo gobernar".

La ex ministra de Seguridad también trazó un paralelismo con lo que podría suceder ante un eventual gobierno suyo: "Esto es lo que están instalando si gana Juntos por el Cambio, que van a salir a tirar piedras y a hacer paros. Con cada piedra vamos a construir un puente y a cada obstáculo le vamos a poner ms ganas al cambio".