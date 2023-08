Robles se defendió por las supuestas falsas denuncias

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La comisión de Juicio Político de la Cámara baja recibió ayer a Silvio Robles, el vocero de la presidencia de la Corte Suprema, quien advirtió que ha sido "acusado falsamente" por diputados del oficialismo de haber influido en nombre del máximo tribunal a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa de coparticipación federal.

"Desde la creación de esta comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de algunos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de calumnias o fantasías", sostuvo al comienzo de su intervención en el cuerpo que preside Carolina Gaillard, en el marco del juicio político que investiga a los cuatro magistrados del máximo tribunal por presunto mal desempeño en sus funciones.

Robles, mano derecha de Horacio Rosatti, el presidente de la Corte Suprema, fue convocado a raíz de las filtraciones de conversaciones de chat (que incluyen audios de voz) que mantuvo tiempo atrás con el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro, de las cuales surgieron indicios de una presunta connivencia entre el máximo tribunal de Justicia y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

D'Alessandro también fue convocado a la comisión pero no concurrió a la sala 2 del anexo de la Cámara de Diputados donde se desarrolla la tercera audiencia por el tema "coparticipación".

Hacia el final de la reunión, el oficialismo impuso su mayoría para votar y aprobar un careo entre Robles y Daniel Héctor Marchi, el ex administrador general de la Corte Suprema, quien en su debido momento -al participar como testigo de la comisión- declaró haber sido removido de ese cargo por haberse "negado a encubrir" al hombre de confianza de Rosatti.