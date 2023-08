9 de Julio disputará un partido clave en Misiones, ante Crucero del Norte

El encuentro que disputará este miércoles 9 de Julio en Misiones frente a Crucero del Norte, a partir de las 15, es de esos que habitualmente se denominan "de seis puntos". Si bien corresponde a la fecha 24 del Federal A y todavía quedarán para ambos otros once encuentros hasta el cierre, la exigua diferencia de un punto que le lleva el León al Colectivero en la lucha por no descender indefectiblemente relaciona este duelo directo hacia lo que puede pasar más adelante. El árbitro de este compromiso a disputarse en Guarupá será el cordobés Fabricio Llobet, uno de los de mayor experiencia para la categoría y con varios encuentros en la Primera Nacional, que recordemos dirigió a 9 de Julio en la derrota sufrida en esta tercera rueda en Salta ante Central Norte por 3 a 2.

El equipo dirigido por Maximiliano Barbero viene de empatar 0 a 0 ante el puntero Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que la formación misionera igualó 1 a 1 en Formosa contra Sol de América, acotando que el empate formoseño fue en la última jugada del partido. Desde lo futbolístico, ambos equipos han alternado buenas y malas a lo largo de la competencia y saben que en este momento del campeonato es prioritario achicar el margen de error.

Como es lógico cuando se juega entre semana casi no hubo tiempo para profundizar en cambios tácticos, aunque a priori el entrenador rafaelino podría realizar una modificación. Por las características del partido y jugar de visitante, es posible que salga uno de los delanteros e ingrese un mediocampista. En tal sentido podría darse la entrada de Maximiliano Aguilar o la de Braian Peralta por Mateo Gutiérrez.

Cabe acotar que hoy Barbero no podrá estar en el banco ya que fue expulsado ante Gimnasia y Tiro, siendo suspendido por un partido. Maximiliano Zbrun seguramente estará al frente en las indicaciones.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Andrés Guacurarí.

Arbitro: Fabricio Llobet. Asistentes: Christian Arregues y Marcos Guzmán. Cuarto árbitro: Romina Luján.

Horario: 15.00.

Crucero del Norte: Mauricio Pegini; Walter Figueroa, Juan Zarsa, Iván Benitez y Eric Cristaldo; Lautaro Soto, Alexis Maslovski, Gastón Torres y Ernesto Alvarez; Alejo Mainero y Nicolás Inostroza. Sup: F. Delriego, Alejandro Aquino, Roque González, Emanuel Isuardi, Emanuel Sosa, Gonzalo Melgarejo, Catriel Weyrreuter, Nicolás Delsole y Eduardo Bogarin. DT: Carlos Macchi.

9 de Julio: Agustín Grinovero; Jonatan Bogado, Facundo Centurión, Agustín Vera y Sebastián Acuña; Leandro Larrea, Maximiliano Aguilar o Braian Peralta, Alex Salcedo y Agustín López; Román Bravo y Maximiliano Ibáñez. Sup: Joaquín Gómez, Matías Loboa, Jeremías Kruger, Agustín Costamagna, Aguilar o Peralta, Agustín Burdese, Gutiérrez y Augusto Baldasarre. DT; M. Barbero.



RESTO DE LA FECHA

A las 15.30 Gimnasia y Tiro vs. Central Norte de Salta, Matías Billione Carpio; a las 16 San Martín de Formosa vs. Sarmiento de Resistencia, Fernando Rekers; y a las 22 Juventud Antoniana de Salta vs. Sol de América de Formosa, Guillermo González.

Posiciones: Gimnasia y Tiro 39 puntos; Sarmiento y Boca Unidos 31; Sol de América 30; Central Norte 29; San Martín y Juventud Antoniana 24; 9 de Julio 22 y Crucero del Norte 21.



FECHA LIBRE PARA UNION

En la Zona 3 no tendrá actividad este miércoles Unión de Sunchales, ya que queda libre. Los partidos serán: a las 15.30 Independiente de Chivilcoy vs. DEPRO; a las 19.30 Sp. Las Parejas vs. El Linqueño; a las 20 Douglas Haig vs. Sp. Belgrano y a las 20.30 Gimnasia de Concepción del Uruguay vs. Defensores de Villa Ramallo.

Posiciones: Douglas Haig 45; Independiente 36; Sp. Las Parejas 33; Sp. Belgrano 31; Unión 27; El Linqueño 26; DEPRO 25; Defensores 22 y Gimnasia 13.