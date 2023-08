El protagonismo de las hermanas Gentinetta

En las últimas semanas las hermanas Candela y Delfina Gentinetta han sido protagonistas de importantes competencias a nivel internacional defendiendo la camiseta argentina. Si bien los resultados no han sido probablemente los esperados, las jugadoras surgidas en Ben Hur de nuestra ciudad han demostrado su talento y capacidad al servicio de los seleccionados que integran.

Cande fue parte el mes pasado, junto a Meli Gretter, de la selección mayor que disputó la AmeriCup en México con el aliciente de una mayor participación de minutos que el año pasado en San Luis en el mismo torneo los cuales fueron bien aprovechados en las estadísticas. El equipo no pudo clasificar al Preolímpico, pero sí a los Panamericanos de Santiago de Chile.

Pero su participación internacional prácticamente no se interrumpió, ya que al regreso a nuestro país se sumó al seleccionado Universitario que está disputando los Juegos Mundiales en Chengdú, China. En la fase de clasificación perdieron 63 a 49 ante Hungría, donde la rafaelina se destacó con 18 puntos y 21 rebotes, y en el segundo partido la derrota fue bastante más abultada, por 100 a 56 ante Japón. De tal manera pasaron a jugar la Reclasificación, donde cayeron en el primer partido ayer ante Portugal por 68 a 54 (6 puntos y 12 rebotes para la jugadora de nuestra ciudad).

La actividad para el equipo -que también integra la sunchalense Milagros Maza- continuará el jueves 3 a las 04:00hs contra Eslovaquia, para cerrar su participación en los juegos el sábado 5 a las 00:00hs contra Rumania.

En cuanto a Delfina, tuvo su primera participación internacional oficial en la modalidad 3x3. La actual jugadora de Berazategui disputó la Nations League en la ciudad de Rancagua, Chile, donde participaron equipos masculinos y femeninos de distintos países del continente.

El balance general en la competencia para la Selección Femenina fue cinco victorias y siete derrotas, pero sumando una buena cuota de experiencia pensando en que seguirán más participaciones de esta disciplina que sigue incrementando su auge como espectáculo.