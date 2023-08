Por Natalí Harari



BUENOS AIRES, 2 (NA). - Luis Miguel llegó a la Argentina en avión privado, acompañado por su novia, la empresaria Paloma Cuevas, con quien estuvo disfrutando unos días de vacaciones en California y en Los Cabos, para juntar energías de cara a la importantísima gira mundial que comenzará este jueves 3 de agosto cuando se suba al escenario del Movistar Arena y deslumbre a su público argentino durante diez shows.

Sus fanáticas, que integran el club de fans “Tengo todo excepto a ti”, desde 1990, lo fueron a recibir a Ezeiza y ya están vestidas de celeste, como reza la consigna que impusieron para la vestimenta especial para recibir al “Sol de México”.

Luis Miguel se hospedará en el Hotel Faena, de Puerto Madero junto a su novia, mientras que el resto del equipo que viajó con él estará en el Hotel Madero, muy cerca del cantante.

El artista mexicano logró un sold out en las 10 funciones que se llevarán a cabo el 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17 y 18 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires. El “Luis Miguel tour” es un furor absoluto en Argentina y logró vender más de 110.000 mil entradas para las 10 funciones completamente agotadas. Con la décima fecha, el cantante batió definitivamente un récord que quedará en la historia.

Argentina será el primer país en recibir a El Sol de México, desde su última gira “México por Siempre” realizada entre 2018 y 2019, donde también visitó Estados Unidos, España, México y el resto de América Latina, la cual fue premiada por la revista Billboard como “Gira del Año”. Pollstar, la revista internacional más reconocida de la industria del entretenimiento en vivo destacó que Luis Miguel vendió más boletos que cualquier otro artista en el mundo en un período de 30 días.

El artista emocionará a sus fanáticos con los grandes éxitos que se convirtieron en clásicos de la música en español como ‘Hasta que me olvides’, ‘Ahora te puedes marchar’, ‘La chica del bikini azul’, ‘Cuando calienta el sol’ y ‘Suave’.

¿Por qué se da este fenómeno? Algunas de las respuestas que se escuchan por estos días son: “conocí su música a partir de la serie de su vida” o “ver la serie me hizo acordar lo que amo su música y cómo me acompañó en tantos momentos de mi vida”.

Y así es. Más de 40 años de trayectoria hicieron que Luis Miguel marcara con su música a más de una generación. ¿Quién le canta al amor como él?, ¿qué intérprete en español tiene tantos éxitos? Es un número uno y eso no está en discusión. Pero desde que salió al aire la serie sobre su vida en 2018, interpretada brillantemente por Diego Boneta, el Rey Sol de México tuvo un nuevo resurgir, haciendo que sus temas se vuelvan a escuchar en Spotify y que crezca la expectativa por volver a ver cantar en vivo.

Luismi siempre fue muy cuidadoso de su vida privada y poder conocer en la serie un poco más sobre su historia fue algo que los seguidores agradecieron. Por eso ahora nadie quiere quedarse afuera de esta gran vuelta a los escenarios.

Pero además, el artista logró generar expectativa desde sus redes sociales, dando a conocer muy a cuenta gotas los detalles de su regreso, después de casi 5 años de su última gira. Desde el comienzo del año los seguidores del artista especulaban sobre un posible show, sin embargo el 19 de abril (día de su cumpleaños), el cantante terminó con la espera y confirmó su tour.