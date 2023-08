El Concejo retoma la actividad en medio de la campaña electoral

El Concejo Municipal pondrá fin hoy a sus vacaciones de invierno con la reunión de comisión en la que deberá dar despachos a proyectos para la sesión del jueves, aunque no habrá ninguno de importancia. En realidad, en julio los ediles pasaron por la sede legislativa, en algunos casos presentaron proyectos y en otros se enfocaron en la campaña para las PASO que se realizaron el pasado 16 de julio, en tanto que no hubo convocatoria para sesiones extraordinarias. En el Ejecutivo también estaban ocupados y preocupados en la campaña.

El regreso a la actividad legislativa se dará en el marco de una doble campaña electoral: las PASO nacionales del 13 de agosto que permitirá definir candidaturas a presidente y a diputados nacionales y las generales de la provincia del 10 de septiembre, día en que se conocerán quiénes serán las autoridades electas para la intendencia, el Concejo, la gobernación y la Legislatura. Nada más y nada menos.

Por tanto, el dilema pasará por ver qué nivel de energías dedicarán los concejales a su tarea legislativa y cuánto esfuerzo destinarán a la campaña. Quizás ahora el recinto se transforme en un escenario más de la campaña, a diferencia de lo que ocurrió en junio cuando todos esquivaron una confrontación directa por miedo a consecuencias inesperadas o por estar convencidos que no suma votos.

Con el resultado puesto de las elecciones primarias, que marcaron un contundente triunfo opositor en las categorías de intendente con Leo Viotti y de concejales con Lisandro Mársico como el más votado en el frente Unidos, quizás el oficialismo modifique su estrategia, adopte una actitud más agresiva con el fin de esmerilar la imagen de los principales referentes opositores que estarán en la boleta única del 10 de septiembre.

Más allá de tácticas y estrategias electorales, los ediles deberán enfocarse en los pendientes. Dar forma a una ordenanza que regule la actividad de los crematorios está en esa lista, aunque para avanzar se espera un aporte de Fiscalía Municipal. Una empresa demanda con urgencia esa normativa luego de asumir su responsabilidad en haber construido instalaciones sin tener todos los trámites cumplidos para levantar la obra, y aceptar la multa correspondiente. En su momento, consideró que era suficiente una prefactibilidad que le firmó el intendente, Luis Castellano y el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino. En febrero, el Ejecutivo envió una ordenanza para regular la actividad con el objetivo de que se apruebe en extraordinarias pero chocó contra la oposición en el Concejo, que advirtió la irregularidad: un proyecto de inversión que se concretó sin autorizaciones. Y además buscó determinar quiénes eran los responsables de esa situación, con la seguridad de que no había incumplimiento alguno por parte de los ediles. Al menos en el bloque mayoritario del Concejo consideran que cuando el Ejecutivo firmó la prefactibilidad al grupo empresario interesado en invertir en un crematorio debería haber enviado el proyecto al sexto piso para regular la actividad.



PROYECTO URBANÍSTICO

PARA EL OESTE DE LA CIUDAD

Por otro lado, en la sesión del jueves ingresará formalmente el proyecto enviado por el Ejecutivo, de 24 carillas, para avanzar en el desarrollo urbanístico de la zona oeste de Rafaela, que incluye desde la construcción de viviendas hasta predios destinados a un nuevo parque industrial.

Tal como publicó este Diario, en el Concejo creen que el Ejecutivo debió haber convocado a la Comisión de Desarrollo Urbano para consultar con un grupo de instituciones empresarias y asociaciones empresarias sobre la redacción de la iniciativa. Incluso hubo críticas de distintas entidades porque no se convocó a esta comisión que tiene como premisa debatir todo lo que hace al ordenamiento territorial.

Ante esta situación el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región tomó la iniciativa: convocó para este martes a una reunión a distintos actores interesados en la planificación y el desarrollo urbano. Así, los dirigentes Andrés Ferrero y Gabriel Gentinetta, junto al Director Ejecutivo Iván Acosta, recibirán a los representantes del Colegio de Arquitectos, Claudio Walter y Rubén Manero, del Colegio de Profesionales de la Agrimensura, Luis Blasco, de la Cámara de la Construcción, Marco Boidi, y de la Cámara Inmobiliaria, Luis Gaggiotti.

"La idea es que sea algo breve, para poner en común las primeras impresiones y acordar los próximos pasos para definir una postura común ante el debate del proyecto que se dará en el marco del Concejo Municipal", deslizaron desde la gremial empresaria.

En este sentido, el presidente del Concejo, Germán Bottero, planteará el tema en la reunión de Comisión de esta mañana. Enterado de la movida de empresarios y profesionales, su propuesta será dejar que avance la reunión de las instituciones para luego hacer la convocatoria a la sede legislativa. "Vamos a esperar que tengan una lectura con una síntesis y quizás las primeras observaciones o correcciones al proyecto para luego hacer la convocatoria, quizás la semana próxima o la siguiente. La idea es avanzar con el tratamiento del proyecto dada su importancia para el desarrollo urbano", sostuvo el titular del cuerpo legislativo.