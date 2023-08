El dólar blue inició la semana en baja en $550 en la punta vendedora, las cotizaciones financieras operaron dispares y el Banco Central (BCRA) siguió ayer comprando divisas, según los principales indicadores del mercado cambiario. La divisa paralela había descendido hasta los $548 en el comienzo de la rueda y se recuperó sobre el cierre del mercado, quedando un peso abajo de la cotización del viernes último, luego de los anuncios del Ministerio de Economía sobre cómo se va a pagar la deuda con el FMI.

Tras la baja, la brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial cae hasta los 99,42%. El blue termina julio con un aumento de casi el 11%, por encima del dólar oficial y del plazo fijo tradicional.

El BCRA realizó este lunes compras por sexta rueda consecutiva, por US$ 220 millones y ventas de 309 millones de yuanes, con un consolidado de aproximadamente US$ 177 millones de compras netas. La autoridad monetaria acumuló en julio compras por US$ 832 millones y ventas por 8.624 millones de yuanes.

Este lunes los dólares liquidados por las economías regionales sumaron US$ 118,5 millones y en seis ruedas, con el nuevo valor de $340, acumuló ingresos por $1.003,5 millones, la mitad del objetivo de US$ 2.000 millones. En julio, el Programa de Incremento Exportador totalizó ingresos por US$ 1.226,171 millones.

El dólar Qatar avanzó hasta el nuevo máximo de $576,9, mientras que el dólar turista o tarjeta, que aplica también para los gastos en el exterior, cerró en $504,2. El dólar sin impuestos opera a $288,1 según el promedio de los principales bancos del sistema privado, y en el Banco Nación se vendió a $286, mientras que el mayorista cotizó a $275,3.

En la Bolsa porteña, los dólares financieros operan dispares, y el MEP avanza a $517,4 con una brecha del 88% con el oficial, en tanto que el Contado con Liquidación cayó $546,9 con un spread de 98,68%. (NA)