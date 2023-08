Inflación: advierten que se aceleró en julio

Una aceleración del 6,6 por ciento de inflación para julio proyectó ayer la Fundación Libertad y Progreso, por lo que el incremento sería de 0,6 por ciento en relación a junio, de acuerdo al informe que dio a conocer el INDEC. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado en los primeros siete meses del año es de 60,6 por ciento (vs 46,2% acumulado durante mismo período de 2022).Por su parte, la variación interanual asciende a 114%, apenas 1,6 pp. por debajo de la variación de julio. En relación al interior del índice, el rubro "Alimentos y bebidas no alcohólicas" quedó nuevamente por debajo del índice general, aumentando 6% y recién registrando en la última medición (cuarta semana) un aumento significativo, que terminó aportando 1,4pp al índice, explica el documento.A su vez, "Vivienda" presentó un avance de 11,7%, con una incidencia de 1,2pp y en tercer lugar "Medicina" creció 9,6% mensual aportando 0,8pp a la medición general. "El dato de julio convalida las expectativas de que la inflación había tocado su piso en junio para volverse a acelerar en la segunda mitad del año", explicó Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad.Además, agregó: "Es relativamente positivo habernos alejado de variaciones cercanas a las de abril por encima de 8%, aunque no hay que perder de vista que la inflación anualizada de julio se encuentra en 115%, con lo cual, denota que la situación actual continúa enmarcada en un alto régimen inflacionario que lejos está de solucionarse. Incluso, con la aceleración de la emisión en el último mes, podría agravarse en un futuro cercano".Para agosto, los economistas de Libertad y Progreso esperan que la inflación se ubique cerca del 7,3%. "Hay que tener en cuenta que en la última semana de julio se registró una aceleración que llegó a 2,1% semanal y dejó un arrastre significativo para el dato siguiente", detallaron.Por su parte, Lautaro Moschet, economista de esa consultora, comentó que "hay varios factores que consideramos contribuyen a que el IPC se seguirá acelerando en agosto". "Por un lado, el desequilibrio en el mercado monetario continuará, de la mano de una demanda de dinero que tiene techo por la incertidumbre electoral, y una oferta monetaria que tiene piso por lo que emitió el BCRA para financiar al gobierno y lo que deberá emitir para comprar las divisas del dólar agro. A esto se suma el impacto de los nuevos impuestos sobre las importaciones, que tendrán un traslado parcial a precios, en especial de los transables. Con todo esto, estimamos que agosto cierre con un IPC del 7,3 por ciento", precisó.INFLACIÓN POR PRESIDENCIASLa presidencia de Néstor Kirchner del período 2003-2007 acumuló una inflación de 67 por ciento. La primera presidencia de Cristina Kirchner ya mostraba signos de aceleración, con un índice acumulado en los 4 años de 121,9 por ciento.En ese sentido, tomó ritmo durante la segunda presidencia entre 2011 y 2015 para acumular 177,2 por ciento. A partir de 2015 la inflación acumulada en el período macrista fue de 295 por ciento hasta diciembre de 2019. Con el 6,6 por ciento de julio la inflación acumulada durante los primeros de la presidencia de Alberto Fernández se ubicó en 543 por ciento, siendo la más alta acumulada por un presidente desde 1991.