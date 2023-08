Coninagro denuncia un nuevo golpe a la lechería

Una vez más, Coninagro salió a denunciar la crítica situación de la lechería argentina que sufre la caída de la rentabilidad ante el aumento de costos de los forrajes producto de la sequía cuyos efectos aún son visibles, y ahora también acusa daños por las recientes medidas económicas adoptadas por el Ministerio de Economía ante la escasez de reservas en el Banco Central.

"Recientemente se realizó una nueva reunión de lechería de nuestra entidad, en la que participaron productores de las principales cuencas lecheras del país como las de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires y, en la apertura del mismo, se evaluó un informe del CPN a través de Jorge Giraudo, Director Ejecutivo del OCLA, sobre la evolución del sector en el transcurso del año", indicaron desde Coninagro. "Luego de la misma los tamberos de la entidad expresaron la preocupación por las nuevas, aunque reiterativas, medidas del Gobierno nacional que impactan negativamente en la cadena láctea".

Como se recordará, el Gobierno implementó un dólar agro a $340 hasta el 31 de agosto para las economías regionales sumando al maíz, medidas que generaron rechazo desde diversos ámbitos de la producción. Con el maíz, que está en plena cosecha, el Ministerio de Economía. espera recaudar unos US$2000 millones.

En este marco, Coninagro resaltó "el impacto que todavía ejerce la extraordinaria sequía de los últimos años, el aumento de costos que sufrirán los alimentos que consumen nuestras vacas y sus crías, por el incremento del valor del maíz y los núcleos que se importan que forman parte de los alimentos balanceados y, como si esto fuera poco, al no ser considerados una economía regional, sufrimos las correspondientes retenciones y como consecuencia de las mismas dejamos de ser competitivos en todos los mercados extra Mercosur".

Asimismo, la entidad que preside Elbio Laucirica advirtió que "la situación se hace más complicada aún cuando todavía los productores no se han recuperado de los distintos 'dólar soja' que, sobre el fin del año pasado, incrementaron los costos y generaron un déficit que los productores arrastran al día de la fecha".

"Si el Gobierno sigue aplicando estas medidas parciales que benefician a algunos y perjudican a otros, no podremos dar vuelta la actual situación crítica que padece el sector", alertó Coninagro respecto a los nubarrones que amenazan a cientos de tambos argentinos.

Cabe recordar, tal como publicó LA OPINIÓN, que la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (Meprolsafe) se pronunció la semana pasada en contra de las medidas económicas dispuestas por el Gobierno nacional porque, según consideró, podría dejar afuera del mercado a explotaciones tamberas y favorecer la concentración en el sector, un proceso que se acentuó en los últimos años.

Con sede en Rafaela, Meprolsafe expresó que "en pocos días los productos que habitualmente ponemos a disposición de los procesadores, sufrirán un importante incremento que hará más difícil la compra diaria de los mismos, derivados exclusivamente por las medidas llevadas adelante por el Gobierno nacional". "Los incrementos de costos que se producen, inducen directamente a que los pequeños y medianos productores, con el fin de preservar la existencia de nuestras empresas, disminuyamos la producción, ajustemos los egresos y consecuentemente le diremos a muchos de nuestros empleados, colaboradores, etc., que cesen en sus funciones hasta tanto se normalice la relación ingresos - egresos", sostuvo en ese documento difundido el viernes.

Más adelante, el documento afirma que "por venir de una extrema sequía y con empresas débiles, somos conscientes de que muchos colegas cesarán en sus actividades, como lo muestran las estadísticas, acelerando lo que estamos viendo y viviendo, la concentración de las distintas actividades en pocas manos y numerosas familias que emigran del sector rural a las periferias de las ciudades en busca de otros horizontes, pero generando el incremento de las personas con necesidades básicas insatisfechas".

Meprolsafe dijo "no entender que el Gobierno nacional, teniendo otra forma de obtener los dólares tan necesarios para el funcionamiento normal del país, incurra en los últimos 12 meses, en el 4to. error (Soja Versión I, II y III) y ahora maíz, más otros adicionales, y genere los desequilibrios intra cadenas, que luego intenta subsanar con el otorgamiento de compensaciones que demoran cuatro, cinco o seis meses para su acreditación con índices inflacionarios enormes que absorben el beneficio que intentan compensar".