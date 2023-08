Fe de erratas

El pasado domingo se definió el rival que tendrá Atlético de Rafaela en la Copa Santa Fe ‘Provincia Deportiva’, en esta edición 2023. El mismo será Colón de San Justo y no General San Martín, como se informó erróneamente.

Colón superó en segunda fase a Polideportivo Llambi Campbell con un global de 3-2 (2-1 la ida y 1-1 la vuelta).

En el reglamento de la competencia provincial se informa que la tercera etapa, que otorgará a sus ganadores $450.000 pesos en premio, se debería jugar, la ida, entre el 11 y 13 de agosto, y las revanchas del 18 al 20 de agosto.

El ganador de esta llave se enfrentará en cuarta fase con Colón de Santa Fe.

Vale recordar que los otros elencos representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol también ya tienen rivales para la tercera fase: 9 de Julio vs Peñarol, Ben Hur vs Central de San Carlos, Unión de Sunchales vs Libertad de Sunchales.