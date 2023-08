Amistoso para los de Prigioni

La selección argentina de básquetbol continúa en España con su preparación para jugar el torneo Pre-clasificatorio Olímpico de las Américas, que se disputará del 14 al 20 de agosto en Santiago del Estero. El equipo nacional, conducido por Pablo Prigioni y que tiene a Facundo Campazzo como capitán tendrá su segundo ensayo.

Este martes 1° de agosto, Argentina enfrentará en Alicante a Venezuela. El partido se disputará desde las 15.45 en el Centro de Tecnificación de Alicante y será transmitido por BásquetPass TV.

En su primer encuentro, la selección superó la semana pasada al seleccionado de Cataluña por 94 a 88.

Prigioni trabaja con 15 jugadores y tendrá que dejar a tres afuera para el duelo con los venezolanos (se preparan para el Mundial 2023). Frente a los catalanes no actuaron Luca Vildoza y Carlos Delfino (recién empezaban las prácticas) y Juan Ignacio Marcos (problemas musculares). Además, no entró a la cancha el pivote cordobés de 21 años y 2,10 metros Gonzalo Bressan, quien seguramente tendrá sus primeros minutos en el seleccionado mayor.

Argentina se quedó afuera del Mundial Japón-Filipinas-Indonesia 2023 y tendrá que ganarse la única plaza que otorgará el Preclasificatorio de Santiago del Estero a los Preolímpicos del año próximo para mantener las chances de disputar los Juegos Olímpicos París 2024.



LOS PARTIDOS DE PREPARACIÓN DE LA SELECCIÓN

1/8 Argentina vs Venezuela, a las 15.30 en Alicante

4/8 Argentina vs República Checa, a las 12 en Brno

5/8 Argentina vs Bélgica, a las 12 en Brno



EL PLANTEL DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Lee Aaliya (sin club)

Gonzalo Bressan (Amics Castelló, España)

Nicolás Brussino (Gran Canaria, España)

Francisco Cáffaro (Universidad de Santa Clara, Estados Unidos)

Facundo Campazzo (Real Madrid, España)

Tomás Chapero (Lobe Huesca La Magia, España)

Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos, España)

Carlos Delfino (Victoria Libertas Pesaro, Italia)

Juan Fernández (Río Breogán, España)

Máximo Fjellerup (Básquet Girona, España)

Patricio Garino (Básquet Girona, España)

Juan Ignacio Marcos (Básquet Girona, España)

Lucio Redivo (UEB Cividale, Italia)

Santiago Trouet (Universidad de San Diego, Estados Unidos)

Luca Vildoza (Panathinaikos, Grecia)



Tras los partidos de preparación en República Checa, la delegación de Argentina emprenderá su viaje a Santiago del Estero donde finalizará con la preparación. El debut en el Preclasificatorio Olímpico FIBA será el lunes 14 de agosto (22.10) ante Panamá en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero.

El miércoles 16 (21.10) el rival será Bahamas en la misma sede y el jueves 17 (22.10) se cerrará el Grupo A enfrentando a Cuba en el Estadio Vicente Rosales de La Banda.