El Seleccionado de la FOSH, 7º en el Argentino de Ascenso

El seleccionado femenino de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey finalizó en el séptimo lugar en el Campeonato Argentino de Ascenso que tuvo lugar en Santiago del Estero.



El certamen, que se encuentra bajo la estructura de competencia de la Confederación Argentina de Hockey, contó con presencia rafaelina en el representativo de la FOSH.



El plantel que tuvo a Sebastián Musso como entrenador estuvo conformado por: Milagros Alí (CRAR), Guillermina Astudillo (CRAR), Evangelina Beltrocco (CRAR), María Victoria Bernardi (CRAR), María Elena Brown (CRAR), Julieta Ruata (CRAR), Pamela Dominguez (CRAR), Maitena Zanabria (CRAR), Agostina Acosta (CRAR), Florencia Corvalán (9 de Julio), Catalina Martínez (9 de Julio), Nazaret Bianco (SFRC), Milagros Bianco (SFRC), Paulina Funes (SFRC), Martina Perez (Arquera) (Los Cuervos de Bell Ville), María del Rosario Cordero (Arquera) (Duendes de Rosario), Catalina Schiavi (Duendes de Rosario) y Abril Beltramino (Duendes de Rosario).



En la definición por el mejor posicionamiento el seleccionado de Damas de la FOSH se impuso por 2-0 ante San Cruz Norte, gracias a los goles de Guillermina Astudillo y Catalina Schiavi.



Todos los resultados: 1-1 vs Asociación Santa Cruz Norte, 2-2 vs Corrientes, 2-3 vs Jujuy; 0-1 vs Viedma Patagones, 2-0 vs Santa Cruz Norte.

El certamen también contó con la competencia de Caballeros y el representativo de la FOSH cumplió un buen papel perdiendo en cuartos de final 4-0 ante Sudoeste de Buenos Aires. En la despedida del torneo, Nivel B, cayeron 5-1 ante Centro Sur Entrerriano., para finalizar en el octavo lugar, sobre 14 elencos participantes.