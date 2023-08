Descubren ocultos en diez sillones de living 261 kilos de marihuana

A las 18.30 del domingo último, personal de Unidad Operativa 1 Reconquista de la Policía de Seguridad Vial, que se encontraba realizando un operativo de alcoholemia en Ruta Nacional Nº 11 a la altura del km 872, en jurisdicción de la localidad de Villa Ocampo, detuvo la marcha de un vehículo utilitario marca Iveco Daily, color blanco, que provenía del norte y se dirigía hacia el cardinal sur de la provincia.

El furgón trasladaba a dos sujetos, a quienes la Policía Vial les indicó estacionarse en la banquina para una mejor fiscalización del vehículo y su documentación.

El conductor accedió al pedido de los uniformados, exhibiendo la documentación solicitada. Acto seguido se les pidió descender del vehículo para realizar una requisa vehicular y palparea, momento en que el acompañante mostró un evidente estado de nerviosismo, no permitiendo la requisa palparea.

Acto seguido intentó darse a la fuga a pie, y en ese momento se observó en el bolsillo del bermuda que llevaba puesto, una sustancia polvorienta color blanco, por lo que se aprehendió al individuo en el lugar. Asimismo se encontraron varias “piedras” (trozos) de color blanco con características similares a la cocaína.

Inmediatamente se convocó a la División Regional Operativa (Brigada Antinarcóticos AIC) de Reconquista, los que entablaron comunicación telefónica con el Fiscal Federal de esa jurisdicción.

Acto seguido procedieron a realizar una prueba de campo, lo que arrojó como resultado: positivo para clorhidrato de cocaína, pesando la misma 24,4 gramos.



CARGA DE SILLONES

Siguiendo con las actuaciones se procedió a realizar una requisa vehicular, debido a que el furgón Iveco Daily transportaba una carga de 10 sillones de living los que fueron peritados por personal idóneo de la Brigada Antinarcóticos y su perro entrenado para tal fin.

Es así -y en presencia de testigos-, que surge como resultado del procedimiento, que los supuestos muebles embalados, contenían en su interior panes o ladrillos rectangulares, por lo que los agentes de la Brigada Antinarcóticos realiza un nuevo peritaje sobre los ladrillos descubiertos, lo cual arrojó resultado positivo para marihuana (cannabis sativa) en un total de 365 panes con un peso total de 261,67 kilos.



MÁS REVELACIONES

Acerca de este suceso el sitio web Norte24.com.ar, brindó mayores precisiones que citamos a continuación.

* Como consecuencia del procedimiento, resultaron detenidos dos chaqueños: César G., domiciliado en Colonia Benítez, y Sergio Orlando R., oriundo de Fontana, ambas localidades de la provincia de Chaco, que fueron indagados por la Justicia Federal en la mañana de ayer por infracción a la ley 23.737 de Estupefacientes.

* La causa quedó a cargo del juez Federal de Reconquista, Dr. Aldo Mario Alurralde. Apenas interiorizado del hecho, el magistrado ordenó que “se le impida seguir circulando, se le requise la totalidad del vehículo y la carga con el desarme de la misma para un mayor control ante este estado de sospecha”.

* La marihuana transportada estaba dentro de los muebles, más precisamente en lo que sería un doble fondo. Además de cannabis sativa fueron secuestrados los 24,4 gramos de cocaína y tres teléfonos celulares.

* La camioneta estaba ploteada con logos e inscripciones del Correo Argentino, inclusive con un supuesto número de habilitación.

* Al respecto dijo el juez Alurralde: “Es mucho más sencillo, mucho más efectivo, si uno corta los canales de comunicación o de ingreso del material estupefaciente”, agregó, y volvió a situar el foco en los controles en el norte del país y en Ruta 11 -denominada “ruta de la marihuana”: “Esto es conocido, de cuáles son las vías de ingreso de la droga, simplemente hay que controlarla, hay que tener voluntad para hacerlo, no es mucho lo que se está pidiendo”.



CONSIDERACIONES

Es importante señalar que a este descubrimiento de un cargamento de marihuana en Villa Ocampo, tal como señaló el juez Alurralde, la Ruta Nacional Nº 11 se exhibe como una verdadera “ruta de la marihuana”.

Cabe recordar otros hechos de los últimos días también relacionados con la región centro-norte provincial, en la cual también se encuentra situada Rafaela o a un paso nada más.

Como publicó LA OPINIÓN, en San Cristóbal, la misma Policía de Seguridad Vial, detuvo a un vehículo Jeep Renegade que transportaba 41 kilos de cocaína de máxima pureza.

Asimismo –según publicó El Litoral en la víspera-, la Policía Federal allanó sedes policiales con un jefe detenido. Una de las requisas se llevó adelante en la Jefatura de Coronda, otra en Esperanza y un tercer allanamiento se hizo en un inmueble particular de Laguna Paiva, en todos los casos relacionados con estupefacientes.

Por último, doce días después de ocurrido el hecho, hallaron el GPS de la avioneta que se estrelló en Chaco con más de 357 kilos de cocaína. El rastreador satelital fue encontrado en una construcción abandonada a dos kilómetros de donde había caído la aeronave.