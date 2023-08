Gremios estatales y docentes esperan para la próxima semana una oferta del gobierno

Como estaba previsto, los gremios docentes y el gobierno provincial, encabezado por los ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, y de Economía, Walter Agosto, retomaron este lunes la paritaria del sector, donde los sindicatos dejaron establecidas las pretensiones salariales y el pedido de mejoras en condiciones laborales para el segundo semestre. Luego de un cuarto intermedio, las partes se volverán a reunir el venidero lunes, a las 12.30, donde -al igual que los empleados públicos-, esperan que el Ejecutivo plantee una propuesta concreta de suba salarial, con un mayor porcentaje de arranque en agosto, y que incluya una cláusula gatillo para lo que resta de 2023.

Los referentes de los gremios -AMSAFE, SADOP, UDA y AMET- llegaron a horario a la sede del Ministerio de Trabajo y la reunión arrancó puntual, apenas pasadas las 17. Y como en todo primer encuentro no hubo demasiadas novedades, donde también participó el ministro de Educación, Víctor Debloc.

Tras la reunión y en contacto con la prensa, el secretario general de AMSAFE Provincial, Rodrigo Alonso, afirmó que, en cuanto al componente salarial de la propuesta del gobierno, deberá haber “un incremento significativo en el mes de agosto y cláusula gatillo o de actualización automática. Todo lo que estamos discutiendo sobre condiciones de trabajo se debe plasmar en propuesta el día lunes”. “El porcentaje se va a discutir esta semana en las reuniones técnicas”, informó Alonso y destacó: “Estamos convencidos de que, si se aplica un mecanismo de aumento salarial que implique un porcentaje más una cláusula de actualización, podemos discutir una propuesta salarial hasta fin de año”, reveló el dirigente de AMSAFE.

Por su parte, el secretario general de SADOP, Pedro Bayúgar, señaló que entre los gremios “coincidimos en la necesidad de una mejora salarial, condiciones de trabajo y reconocimiento de derechos de los docentes”.

En este sentido, el gobierno de la provincia recepcionó las demandas de la representación de los gremios y se comprometió a presentar una propuesta en el ámbito paritario dentro de una semana. De todos modos, si la oferta de la próxima semana no convence a los gremios docentes, es factible que puedan ir a un plan de lucha, tal como ocurre todos los años y como sucedió el año pasado entre agosto y septiembre, donde los docentes realizaron 15 paros, siendo perjudicados, claramente, los alumnos, que perdieron varios días de clases.

En tanto, Debloc prefirió "no vaticinar ni pronosticar" si va a ser una última etapa del año sin paros. "Siempre trabajamos con las expectativas, con la esperanza de que las trayectorias escolares de los estudiantes siempre puedan mejorar", indicó. Y también valoró que el esquema anterior "funcionó bien desde marzo a julio, hemos tenido presencialidad plena".

Previamente, en horas de la mañana, la primera discusión paritaria se realizó con los representantes de los gremios de la administración central, ATE y UPCN, en la que participaron los secretarios generales de UPCN, Jorge Molina; y ATE, Jorge Hoffmann. Este primer encuentro se extendió por 40 minutos y quedaron en volver a reunirse también el próximo lunes 7 a las 11 de la mañana. y los sindicatos plantearon la necesidad de contar con una propuesta económica para ese día.

Al término de ambas reuniones, Pusineri realizó una evaluación de los intercambios mantenidos: “hemos iniciado las conversaciones paritarias con los diferentes representaciones sindicales. La idea es establecer un esquema de trabajo que nos lleve a poder formular una propuesta en lo salarial y en lo referente a condiciones de trabajo el lunes de la semana que viene. Durante esta semana vamos a escuchar cuáles son las expectativas, las aspiraciones y los intereses de cada uno de los gremios". Consultado acerca de la posibilidad de realizar acuerdos salariales trimestrales, el ministro afirmó: “reitero lo que venimos diciendo desde que comenzó a hacerse pública la convocatoria: ningún instrumento está descartado, todas las posibilidades están sobre la mesa, pero esas posibilidades dependen del acuerdo. En el marco de la negociación colectiva no hay propuestas unilaterales, sino que requieren de acuerdos. De forma tal que en la medida en que nos pongamos de acuerdo sobre el instrumento, ya sea en cuanto a su duración, sus características, nosotros lo vamos a utilizar porque compartimos el objetivo central que es preservar el poder adquisitivo de los salarios”.

En relación a los posibles desajustes entre inflación y salario, Pusineri destacó que: “precisamente, estas reuniones están previstas para tratar estos temas. Siempre se pone sobre la mesa la posibilidad de cubrir los desfasajes inflacionarios. Los instrumentos -como las revisiones o las cláusulas gatillo o de ajuste automático- son para prever que la inflación no termine por sobre los salarios, por lo que están dentro de las posibilidades que vamos a contemplar dentro de estas reuniones,” puntualizó. Finalmente, el funcionario subrayó que el acuerdo alcanzado en la negociación paritaria anterior acerca del pase a planta permanente de los agentes de la administración pública, especialmente del sector salud, se está llevando adelante: “estamos acelerando los trámites en todas las jurisdicciones, porque la voluntad del gobernador Perotti es que todos los contratados que se encuentren en condiciones pasen a planta. Es algo acordado y queremos darle cumplimiento total”. La apertura de reuniones paritarias continuará este martes 1 de agosto con representantes de profesionales de la salud.

Cabe consignar que los tres tramos originales de aumentos, sumados a la cláusula automática activada, suman este 49,1% de recomposición salarial, con base a los haberes de febrero. La aplicación de esta actualización fue una herramienta que a los gremios le dio resultado y quieren replicar. En marzo, el acuerdo con los trabajadores provinciales consistió en un aumento del 40% para el primer semestre, (22% en marzo, 10% en mayo y 8% en julio) lo que arrojaba un 40% de incremento. Lo que ocurrió fue que al superarse el 32% (la suma del 22% de marzo y el 10% de mayo) previo al último tramo de la paritaria (del 8% pendiente), el gobierno aplicó la cláusula dada la evolución de la inflación. Los salarios se actualizaron un 9% adicional. Ahora se buscará lo mismo pero con algunos condimentos extra como el "porcentaje fuerte de arranque" y que se continúe evaluando la inflación en función del Indice de Precios al Consumidor (IPC).