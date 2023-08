Canapino podría girar con el IndyCar en el autódromo "Ciudad de Rafaela"

Por Víctor Hugo Fux



"Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar", fue el hit que sonó en Qatar, acompañando al seleccionado argentino de fútbol que el año pasado terminó levantando la tercera Copa del Mundo.

Hoy, a más de 52 años de la carrera más emblemática que se disputó en el autódromo "Ciudad de Rafaela", quienes fuimos testigos de aquella epopeya, tenemos derecho a soñar con ver girando nuevamente en el óvalo rafaelino a un auto de la categoría IndyCar.

Para entender la breve introducción de esta nota, es necesario reproducir, de manera textual, una publicación en Instagram, que circuló en las últimas horas, generando una lógica repercusión.

Bajo el título "Canapino podría girar en Rafaela", la misma expresa: "mora-equipodeportivo ¡LO QUE FALTABA! Agustín Canapino podría girar con el IndyCar, en el óvalo de Rafaela, la fecha sería el 29/10. Mora Equipo Deportivo averiguó al respecto y la posibilidad es muy clara, restan detalles por pulir".

Al pie figuran #IndyCar #Chevrolet, a manera de firma, con el símbolo de hastag.

Luego de tomar conocimiento de esa publicación, LA OPINIÓN consultó a los máximos dirigentes de la subcomisión de automovilismo del Club Atlético de Rafaela, su presidente Gustavo Belinde y su vicepresidente Adrián Sanmartino.

Las conversaciones se realizaron por separado, pero las respuestas fueron coincidentes.

Ambos expresaron: "por ahora, solamente podemos decir que son trascendidos, porque oficialmente no hemos tenido ningún ofrecimiento en concreto; por lo tanto, hoy no podemos evaluarlo".

De todos modos, reconocieron que "por los comentarios, la idea sería que el auto del equipo Juncos Hollinger Racing pueda estar girando en el óvalo, cuando nos visite el Turismo Carretera el 28 y 29 de octubre".

Es lógico suponer que ante una eventual presentación de esa máquina, deberán ponerse sobre la mesa diferentes aspectos de factibilidad. Sin duda, el más importante, en caso de avanzar las gestiones, sería el económico.

En ese caso, la paridad cambiaria sería un factor condicionante para Atlético, salvo que puedan surgir algunos sponsors privados o entes gubernamentales, presentándose en este caso una dificultad adicional, porque transitamos por estos tiempos por un año electoral.

Si bien no logramos recabar datos certeros sobre el particular, no habría que descartar un interés de parte de la ACTC y del propio Ricardo Juncos para desempeñar un rol preponderante en las futuras negociaciones en caso de llevarse adelante.

Son todas hipótesis las que planteamos a esta altura de las circunstancias sobre un tema que a partir de haberse instalado en la red social fue creciendo hasta alcanzar una trascendencia que no debe sorprender por la historia que liga a Rafaela y a nuestra autódromo con la categoría más veloz del mundo.

Los interrogantes se multiplican y las respuestas por ahora no aparecen. ¿Será un globo de ensayo? ¿Habrá un interés real para que esa posibilidad pueda concretarse? ¿Se disponen de los medios necesarios para que el sueño se transforme en una nueva epopeya del Club Atlético?

Hoy, no es prudente gastar a cuenta. Y así lo interpretan los dirigentes, que por ahora tienen enfocado todo su esfuerzo en la gestión organizativa de la visita que realizará el Turismo Carretera el último fin de semana de octubre, nada menos que la segunda de esta temporada y por la "Copa de Oro".



EL ANTECEDENTE

Siempre es importante recordar, con legítimo orgullo, que los pilotos y autos de Estados Unidos disputaron su única competencia en nuestro país y en una de sus escasas salidas del gigante del Norte, en el "Templo de la Velocidad".

La irrepetible disputa de las "300 Indy", en aquel imborrable 28 de febrero de 1971, impulsada por aquellos "locos soñadores" que estaban al frente de los destinos de Atlético, marcó un antes y en un después en la rica historia de nuestro deporte motor.

Los más destacados exponentes del automovilismo estadounidense, liderados por Al Unser Sr. -quien logró adjudicarse cuatro ediciones de la Indy 500- al mando de su Colt Turbo, establecieron velocidades y promedios que siguen vigentes tras haber transcurrido más de medio siglo.

Aquel domingo de cielo amenazante, unas 40.000 almas no pudieron controlar sus emociones cuando se encendieron los motores, respondiendo a la orden, impartida en español, por el mismísimo Tony Hulman, en ese entonces propietario del Indianápolis Motor Speedway.

Hubo una carrera, que ganó el número 1 y vigente campeón Al Unser Sr. luego que en la clasificación Lloyd Ruby fijó una marca que aún perdura, al detener los cronómetros antes que se cumpla el minuto y a más de 278 kilómetros de promedio.

¡Cómo no rescatar esa historia! Quienes tuvimos el privilegio de vivirla, hoy debemos asumir esa responsabilidad para que puedan conocerla las nuevas generaciones.