Sensaciones y sentimientos

TITANIC. EL SEGUNDO NAUFRAGIO



Por Hugo Borgna



La idea de la música original para cada película comenzó en 1939 con “Lo que el viento se llevó” con Tema de Tara, referida a la tierra en que se ha nacido. Desde entonces se reviste cada película con música propia de envolvente sentimiento.

“Titanic” hizo popular, de su banda original de sonido, “Mi corazón seguirá adelante”

Este cine de brillo en las pantallas y de sensible acción, con historia romántica ubicada en primer plano, tiene como característica enviar una suficiente porción de sufrimiento al espectador, quien se identifica, deseando que los puros triunfen por sobre el egoísmo de otros personajes.

“Cada noche en mis sueños / te veo / te siento / Así es como sé que sigues”

Se busca el éxito en cantidad de público y en la recaudación en las salas de cine, cerrando un círculo donde productores y espectadores recuerdan a través del tiempo lo que los hizo sufrir y o emocionar. Los argumentos se parecen con frecuente presencia, y los lugares comunes pueblan la línea de diálogo, resultando que la creatividad no consigue casi nunca el papel principal.

“A través de la distancia y espacios entre nosotros has venido a mostrar que sigues”

“Titanic” representa cabalmente ese molde. Es una de las producciones que más ganancia ha dejado en la historia. No es criticable que exista esta clase de películas, son las reglas del juego del cine que asegura un show, un espectáculo de más de dos horas que entretiene y atrapa, diferenciando, eso sí, al cine-cine de lo que se denomina como cine-arte.

“Cerca, lejos donde quiera que estés, / creo que el corazón sigue adelante / una vez más abres la puerta / y estás aquí en mi corazón / y mi corazón seguirá y seguirá adelante”

Uno de los hallazgos de la película es la representación -perfecta, detallada y bien explicada- del naufragio y de mostrar el estado actual del Titanic en el fondo del mar. Por más que el criterio comercial haya predominado, este hecho documental le da un valor cierto.

“El amor puede tocarnos una vez / y durar toda la vida / y nunca dejarnos aunque ya no estemos aquí”

Es cierto que hay situaciones que no podrían haber ocurrido en un barco exclusivo como ese, como que se mezclen los pasajeros de la clase inferior con los de más sello, o que se pueda llegar hasta la mismísima punta de la proa y, menos aún, de participar de actos con riesgo de vida. Pero hay que disculpar a la producción; eran necesarias esas escenas como elementos dramáticos, indispensables para la intensidad de la trama.

“El amor fue cuando te amé / un tiempo verdadero al que me aferraría / En mi vida, siempre seguiremos adelante”

Es verdad también que una canción como la que hace recordar al amor perdido debió haber sido más desgarrada, o teñida de profunda tristeza; pero considerando que la música de esas películas se escribe con tendencia a no profundizar tanto el drama, sí vamos a disculparle que haya incluido una canción ligera, casi romántica, en medio de la tragedia. Titanic impacta y el público no olvidará la película. Incluso querrá verla, con estremecimiento renovado, por más que la conozca hasta en mínimos detalles.

Se acepta todo lo que hace al componente comercial. Sin embargo, hay una situación sobre el final que difícilmente se le pueda perdonar al director James Cameron.

Conociendo él, por distintas pruebas en el estudio, que el libro le daba posibilidades a Jack de subir a la tabla salvadora donde estaba Rose, se lo negó.

Ante los propios ojos de los espectadores, permitió que se ahogue.