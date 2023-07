Con una herida en la mano

Cuando el reloj transitó la hora 3:10 de esta jornada, uniformados de la ciudad de Sunchales acudieron a la calle Tucumán al 900, donde dos individuos habían intentado sustraer una motocicleta.

Poco más tarde, por la calle Mitri se visualizó a dos sujetos corriendo velozmente, y se dio la voz de alto.

Uno de ellos hizo caso omiso a la misma, y continuó huyendo saltando varios tapiales hasta que, finalmente, fue interceptado.

Sobre su actitud, no supo brindar una respuesta satisfactoria, y seguidamente fue llevada hasta la sede de la Comisaría 3ª, donde fue identificado como Sebastián Andrés C., de 20 años de edad, afincado en la calle Suipacha al 600, quien presentaba una importante herida en una de sus manos, producto de un altercado mantenido con otro sujeto, sobre lo cual no dijo nada más.