Elecciones en Chubut: Juntos por el Cambio ganó por escasa diferencia

El candidato a gobernador de Chubut de Juntos por el Cambio, Ignacio "Nacho" Torres, se imponía en los comicios locales por menos de dos puntos sobre el oficialista Juan Pablo Luque, en una elección voto a voto en la que ambos se adjudicaron la victoria.

Con el 96,82 por ciento de las mesas escrutadas, Torres obtenía el 35,75% de los votos, delante de Luque, que alcanzaba el 33,83%. La carga de datos comenzó con una diferencia de más de siete puntos a favor del senador de Juntos por el Cambio, pero a medida que empezaron a incorporarse los resultados de las mesas de Comodoro Rivadavia, ciudad de la que Luque es intendente, la ventaja se fue achicando.

Pasadas las 23.30, el primero en hablar fue Luque, quien se adjudicó la victoria y dijo que su recuento le da una ventaja de "800 votos". "El recuento nos da una diferencia de cerca de 800 votos a favor nuestro para Gobernador, pero para nosotros es importante que un electorado de más de 250.000 personas, una diferencia de 800 votos es poca, por eso vamos a esperar el recuento definitivo", resaltó en declaraciones a la prensa en su búnker del Sindicato de Petroleros en Comodoro Rivadavia.

Minutos más tarde, Torres habló desde Trelew y también se declaró ganador: "Quieren confundir porque no pueden entender cómo este pibe al que ningunearon les demostró que después de 20 años vamos a terminar con la desidia en esta provincia".

Poco antes de la medianoche, acompañado de cerca por los postulantes presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, el postulante opositor y en principio gobernador electo afirmó que "Chubut hoy cambió su historia". "Quieren salir a decir que esto se resuelve en el escrutinio definitivo... esto se resuelve hoy, señores, porque hoy Chubut cambió su historia. No nos van a engañar más, se les acabó la joda", recalcó el senador nacional.

En la previa, Bullrich aseguró: "Tenemos expectativas en el trabajo que se ha hecho en la provincia de Chubut. Es muy importante para nosotros (en términos electorales). Sería un triunfo más para Juntos por el Cambio en una provincia estratégica".

En el búnker de Torres en la ciudad de Trelew reinó la algarabía durante toda la jornada, aunque eran cautos a la hora de confirmar el triunfo, ya que el conteo no avanzaba o lo hacía demasiado lento a pesar de la baja participación del electorado, que promedió el 65%.

Las demoras en la carga se dio en Comodoro Rivadavia, ciudad gobernada por Luque donde se dio una diferencia positiva a favor del candidato del oficialismo, que quiere quedarse con la sucesión del actual mandatario Mariano Arcioni.

El candidato a vicegobernador de Chubut de Juntos por el Cambio, Gustavo Menna, afirmó cerca de las 23.30 que la información que les llega de parte los fiscales partidarios traza una panorama "absolutamente alentador" sobre la victoria de Ignacio "Nacho" Torres. "Nuestros fiscales nos trazan un panorama absolutamente alentador", señaló Menna en declaraciones a la prensa en el búnker de Trelew.

De todas formas, dijo que iban a ser "respetuosos" de los resultados oficiales e iban a esperar a que se avanzara con el escrutinio.

Estuvieron habilitados 474.242 ciudadanos chubutenses en el padrón electoral, de los cuales se estima que participaron un 65% de ellos aproximadamente. Se eligieron los candidatos para gobernador, su vice, legisladores locales y otros cargos municipales hasta 2027.

En tercer lugar se encontraba César Treffinger, aliado del libertario Javier Milei, de la alianza "Por la Libertad Independiente Chubutense", con 13,28% de sufragios. En tanto, 4,33% de los votantes eligió a Emilse Saavedra, del Frente de Izquierda, mientras que 10,44% votó en blanco, según informó la justicia electoral de Chubut.

Los comicios se cerraron a las 18, en una jornada que se vio entorpecida por los fuertes temporales que azotaron el sábado la provincia, sobre todo Comodoro Rivadavia.