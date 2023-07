Germán Chiaraviglio ganó la medalla de oro en el Sudamericano de Brasil

El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en salto con garrocha en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y en el Mundial Beijing, China, 2015, y máxima figura del seleccionado argentino de atletismo, conquistó la medalla de oro en la la 53ra edición del Campeonato Sudamericano de Mayores de San Pablo, en Brasil, que cuenta con la participación de 393 representantes de 12 países.

Chiaraviglio, de 36 años ganó la prueba, por quinta vez en su carrera, con una marca de 5,55 metros, en su segundo intento, y fue escoltado por el ecuatoriano Dyander Pacho Velez (plata con 5,40 metros) y venezolano Ricardo Montes de Oca (bronce con 5,40 metros).

"Estoy muy feliz y contento por este nuevo logro", destacó Chiaraviglio en declaraciones desde Brasil minutos después de la finalización de la prueba.

"Me sentí bien, cómodo, en toda la prueba. Empecé en 5,20, una altura baja, para asegurar porque en los últimos torneos que disputé no venía sintiéndome bien, a pesar de que sabía de que estaba en buenas condiciones pero no lo podía confirmar. Hoy fue una prueba muy buena, me sentí muy cómodo desde el principio. Fui pensando altura por altura e hice saltos muy buenos y técnicamente más prolijos", explicó.

Chiaraviglio disputó su décimo campeonatos sudamericanos de mayores y en todos subió al podio: Cali 2005, tercero con 5,10; Tunja 206, primero con 5,40; San Pablo 2007, plata con 5,40; Buenos Aires 2011, plata con 5,30; Cartagena 2013, plata con 5,40; Lima 2015, primero con 5,70; Asunción 2017, primero con 5,60; Lima 2019, tercero con 5,21 y Guayaquil 2021, primero con 5,55.

El atleta santafesino tiene como mejor marca de su carrera 5,75 metros, con la que obtuvo la medalla de plata en los Panamericanos de Toronto, Canadá, 2015, y logró su mejor registro de 2023 el 16 de abril en Santa Fe con 5,60 metros.

Chiaraviglio ganó la medalla de oro en los Juegos Odesur de Paraguay, 2022, con una marca de 5,45 metros, en la competencia desarrollada en el Centro Nacional de Atletismo de la ciudad de Luque, y se clasificó a los Juegos Panamericanos de Chile de octubre próximo.

Chiaraviglio, undécimo en los Juegos Olímpicos 2016 y noveno en el Mundial 2015, ganó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2003 (5,20); la de plata en Toronto (5,75) y finalizó quinto en los de Lima, Perú, 2019 con 5,51.